Представители политических партий оценили работу общественных наблюдателей

Брифинг прошел 10 сентября. Фото: предоставлено Общественной палатой НСО

В завершающий день голосования в центре видеонаблюдения за выборами в Новосибирске состоялся брифинг с представителями политических партий, участвующих в нынешней избирательной кампании, и кандидатами.

Общественной палатой Новосибирской области на встречу с председателем штаба Галиной Гридневой и заместителем Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Ириной Киркора также были приглашены все кандидаты на пост губернатора.

Как уже сообщалось, накануне в центре побывал действующий глава региона Андрей Травников. В сегодняшней встрече приняли участие: заместитель Секретаря Новосибирского регионального отделения Партии «Единая Россия» Валерий Ильенко, от Партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - кандидат Владислав Плотников, депутат ГД РФ Александр Аксененко и председатель Совета регионального отделения партии Анатолий Кубанов. Партию ЛДПР представил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, руководитель фракции Александр Щербак.

Открывая брифинг, Председатель штаба и Общественной палаты региона Галина Гриднева отметила, что штаб общественного наблюдения является местом открытого и всестороннего диалога, и основная задача – сделать все, «чтобы процесс выборов был максимально гласным, открытым и понятным, во-первых, для избирателей».

Представители политических партий поделились своим впечатлением от посещения избирательных участков и центра видеонаблюдения. Так, Владислав Плотников сказал, что ему очень понравилось, как организована работа участков. «Все очень аккуратно, культурно, музыка играет на входе, даже пирожки продают на входе, как в старые добрые времена. Все прекрасно. Никаких нарушений действующего законодательства я не увидел», - отметил Владислав Плотников.

По мнению Александра Щербака, сегодня даже погода способствует тому, чтобы люди смогли прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. «Новосибирская область обладает богатыми, хорошими традициями проведения открытых, прозрачных выборов. Мы видим большой запрос в обществе на наблюдение. Сейчас, когда осталась половина дня для голосования, можно сказать, что эта выборная кампания прошла легитимно, - сказал Александр Щербак.

Валерий Ильенко поблагодарил за активность избирателей из сельских территорий и призвал горожан тоже не откладывать посещение избирательных участков на последний момент. «Наша явка - это наша консолидация, показатель того, что мы едины, нас нельзя расколоть, - сказал Валерий Ильенко. Как и другие участники встречи, он высоко оценил уникальный формат центра видеонаблюдения и выразил благодарность за организацию общественного наблюдения на территории области председателю Общественной палаты Галине Гридневой и всем, кто обеспечивает открытость и прозрачность выборного процесса в нашем регионе, - представителям СМИ, блогерам, общественникам, активистам.

Также только положительные впечатления у Анатолия Кубанова: «Выборы проходят на высочайшем уровне, избирательные комиссии работают корректно, чувствуется общая атмосфера народного торжества».

Александр Аксененко призвал всех земляков сделать свой выбор, «чтобы в течение пяти лет мы знали, что выбрали правильного руководителя, чтобы не было потом каких-то обид, потому что не пришел голосовать».

Ирина Киркора, представляющая мониторинговую рабочую группу по наблюдению за выборами Совета по правам человека при Президенте РФ, поблагодарила политиков региона за готовность к открытому, доброжелательному разговору и призвала избирателей воспользоваться оставшимся временем и прийти на участки, сделать свой выбор: «Бытует мнение, что ваше мнение, ваш голос - неважен. Это глубокое заблуждение! Вас очень ждут!»