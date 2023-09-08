Не дождался такси и пьяным сел за руль: виновнику страшного ДТП со скорой помощью вынесли приговор в Новосибирске

Виновника страшной аварии со скорой в Новосибирске отправили в колонию. Фото: ГУ МВД НСО.

В пятницу, 8 сентября, в Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор виновнику аварии со скорой помощью. Страшное ДТП произошло в ночь на 30 октября 2022 года на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе. Водителя, устроившего жёсткую аварию, судили по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что авария произошла 04:22. В роковую ночь 25-летний водитель «Тойоты Филдер» мчался по Советскому шоссе со стороны Краснообска. Он пролетел на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Медицинский автомобиль от мощного удара опрокинулся на бок.

По данным МВД, в аварии пострадали 6 человек – экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля 1997 года рождения.

– Было установлено, что подсудимый сел за руль пьяным. Он нарушил ПДД, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Там столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, ехавшим на вызов. В результате столкновения сотрудникам скорой медицинской помощи, а также пассажиру автомобиля под управлением Повелицина М.С. причинён различной степени вред здоровью, в том числе тяжкий, – уточнили в Кировском районном суде Новосибирска.

Подсудимый вину признал, раскаялся. На заседании объяснил, почему управлял авто в таком состоянии. По его словам, в тот вечер он отдыха в баре, там напился. Утверждал, что садиться за руль не планировал, вызвал такси. Вот только его не дождался:

– Ночью в ожидании такси замерз, сел в автомобиль, после чего решил доехать на нём домой. Считает, что автомобиль, который двигался перед ним, перед перекрёстком резко принял меры к снижению скорости, между тем, как он планировал «проскочить». Он принял решение сменить полосу движения при въезде на перекрёсток, при этом не отрицал, что въехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, превышая установленные ограничения скорости, – говорится в сообщении госоргана.

Суд учел обстоятельства преступления. А также смягчающие обстоятельства. Среди них – положительные характеристики водителя, наличие у него маленького ребенка, молодой возраст и раскаяние. В связи с чем ему назначили 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, новосибирца лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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