За хозяина нелегальной заправки, наехавшего на ногу полицейскому, предлагали залог в полмиллиона

Хозяин нелегальной заправки вину отрицает. Фото: Мария НОВИКОВА

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения хозяину нелегальной заправки, который попытался скрыться на авто и наехал на ногу полицейскому. Ему предъявили обвинения по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 23 августа сотрудники прокуратуры, ОБЭП и МЧС проводили проверку по пресечению несанкционированной торговли бензином. Возле одного из домов на улице Т. Снежиной заметили нарушителя.

- Увидев проверяющих, мужчина закрылся в своем транспортном средстве. На требования полицейского выйти из автомобиля и предъявить документы мужчина ответил отказом. Затем начал движение автомобиля, вследствие чего причинил травму ноги нашему сотруднику, который находился при исполнении должностных обязанностей, - рассказали журналисту КП-Новосибирск в пресс-службе областного главка МВД. Оперативник после инцидента оказался на больничном, врачи диагностировали у него ушибы правой ноги.

На судебное заседание Данил Удоденко явился в сопровождении оперативников. Поскольку фигуранту предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления, следователь настаивала, чтобы его отправили за решетку.

- В отношении Удоденко необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении преступления против порядка управления, относящегося к категории тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы на срок до 10 лет. По месту регистрации не проживает, официально не трудоустроен, общественно полезным трудом не занимается. После совершения преступления с места происшествия скрылся, - резюмировала следователь СО по Октябрьскому району Новосибирска Екатерина Ткаченко, добавив, что, оставшись на свободе, фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться и оказать давление на свидетелей.

Адвокат Удоденко настаивала на том, что он все-таки живет по месту регистрации.

- Сторона защиты в настоящем судебном заседании была лишена возможности представить свои доказательства, которые опровергли бы данную информацию, - заявила адвокат Удоденко Елизавета Гонштейн.

Она ходатайствовала о допросе свидетелей, которые могли бы подтвердить, что Удоденко живет по месту прописки, но судья не нашла для этого оснований. Также адвокат просила поместить Удоденко под домашний арест и заверяла, что залог 500 тысяч рублей за обвиняемого готов внести его друг детства. Однако Фемида встала на сторону обвинения.

- Рассмотрено ходатайство следователя в Октябрьском районном суде города Новосибирска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, а именно применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По результатам рассмотрения данного ходатайства суд согласился с позицией прокуратуры района. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 1, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков.

Удоденко с квалификацией своих действий не согласен.

- Насколько соответствуют действительности пресс-релизы, которые распространяют пресс-службы МВД, прокуратуры? - поинтересовалась у него журналист КП-Новосибирск.

- Клевета, - коротко ответил обвиняемый.

- Правда, что в августе вы привлекались к ответственности за торговлю бензином?

- Да. Зарабатываю как могу.

После заседания Данила Удоденко вновь увезли в следственный отдел, откуда конвой забрал его в СИЗО. Суд арестовал его на 1 месяц 28 суток, то есть до 7 ноября 2023 года. Санкция статьи, которую инкриминируют ранее не судимому мужчине, предусматривает серьезный срок - до 10 лет лишения свободы.

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