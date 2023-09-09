«Закрылся в машине и не хотел выходить»: в Новосибирске арестовали владельца нелегальной заправки, наехавшего на ногу полицейскому

Мужчину арестовали в зале суда. Фото: Мария НОВИКОВА

9 сентября Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения новосибирцу, обвиняемому в нападении на полицейского.

По версии следствия, Данил Удоденко 23 августа продавал топливо с машины и оказал сопротивление полицейским, которые проводили рейд по торговым точкам.

Известно, что мужчина закрылся в автомобиле и не хотел, чтобы его задержали полицейские за незаконную торговлю. А потом сдал на авто назад и наехал на ногу полицейскому.

Судья удовлетворила ходатайство следователя, отправив новосибирца в СИЗО на два месяца - до 7 ноября 2023 года.

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