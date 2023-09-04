«Я похоронила не свою дочь?»: мама девушки, убитой после дискотеки под Новосибирском, рассказала о странностях в деле

В деле об убийстве девушки ее мама нашла много неувязок. Фото: соцсети.

В Новосибирской области идет суд по делу об убийстве 21-летней Анастасии Новоселовой. Напомним, в ночь на 9 октября 2021 года Настя пошла в бар «Изжога» в райцентре Маслянино. Там была ее двоюродная сестра, но девушка ушла из клуба без нее. Полгода о судьбе Насти ничего не было известно, пока ее тело не нашли в ручье. Под суд отдали 22-летнего парня-сироту из Маслянино, но мама девушки в его виновность не верит. А теперь вообще заявляет: не уверена, что нашли тело именно ее дочки. Свою версию женщина рассказала КП-Новосибирск.

УШЛА С ДРУГОЙ КОМПАНИЕЙ

Оксана Новоселова, мама Анастасии, настаивает: в деле есть важные нестыковки.

- Двоюродная сестра Насти проговорилась подругам, что моя дочка ушла из клуба не с этим сиротой, а совсем с другой компанией - парнем и девушкой. А примерно через час она якобы вернулась, - объяснила КП-Новосибирск Оксана. - На сумке, которую нашли рядом с телом в овраге, были отпечатки трех человек - двух мужчин и женщины. Считаю, что та самая компания, с которой дочка ушла, могла быть причастна к ее убийству. Но кому принадлежали отпечатки на сумке, следствие так и не установило. Зато за убийство дочки сейчас судят парня, которого в клубе вообще не было!

Есть вопросы у Оксаны и к записям с камер наблюдения:

- Я сама лично видела запись, что моя дочка выходила из клуба с двумя знакомыми девушками. Потом эта запись куда-то исчезла...

Еще одна деталь: Оксана сомневается, что на экспертизу отдали белье, которое нашли на теле девушки.

- На теле Насти были синие трусы с кружевом по краям и цветочком посередине. Кружево с правой стороны было маленько оторвано, цветок тоже был оторван - висел на ниточке, а зад у плавок был весь изрезан, то есть можно предположить, что дочь насиловали, - описывает Оксана. - А на экспертизу отдали полностью гипюровые плавки с заниженной талией.

ПОЧЕМУ НЕТ ЗУБОВ?

Но с недавних пор Оксана вообще не уверена, что нашли тело именно ее дочки.

- Опознание проводили по вещам, так как иначе было не опознать. Моя ли это была дочь? Я сейчас не знаю, - признается КП-Новосибирск Оксана и приводит еще одну странность: - По результатам экспертизы, у найденной девушки не было почти половины зубов с одной стороны. А у моей дочки всего лишь один зуб однажды раскрошился, все зубы на месте. Мне кажется, что в этом деле много странного...

Теперь со всеми этими вопросами предстоит разобраться суду.

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