«Он обещает мстить»: сибирячка помогла посадить мужа в колонию за избиение дочки и теперь боится его возвращения

Муж переписал на себя машины и квартиры, а затем стал избивать жену. Фото: Предоставлено потерпевшей

40-летняя жительница Новосибирска Анастасия* помогла посадить мужа Алексея* в колонию на 2 года. Несколько лет домашний тиран избивал ее на глазах детей, но женщина принимала извинения и сохраняла отношения. Терпение лопнуло, когда пьяный муж поднял руку на 13-летнюю дочь – женщина тогда сбежала и подала на развод. Суд назначил Алексею 2 года колонии, но тот подал заявление на условно-досрочное освобождение. Анастасия не дала ему вернуться на свободу раньше срока. Заявила о том, что тот не платит алименты и задолжал уже полмиллиона рублей, кроме того он не выплатил до конца деньги за моральный ущерб. Время идет, и этой зимой бывший муж все-таки должен вернуться из колонии. Как говорит его жертва, он уже обещает отомстить.

Женщина получила травмы средней тяжести. Фото: Предоставлено потерпевшей

ШКОЛЬНИЦА ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА МАМУ

Анастасия и Алексей прожили вместе 22 года. Папа – кормилец, строитель отделочник, мама – домохозяйка, воспитывала троих детей. Семья, как семья, встретишь таких на улице, ничего дурного не подумаешь. Но дома, за закрытыми дверями, особенно, когда выпьет, обычный папа превращался в тирана. Набрасывался на жену с кулаками на глазах детей. Пытался ее выкинуть из окна. Младший сын начал заикаться, старшие дочери пили успокоительные таблетки. А мама пыталась делать вид, что все хорошо. Однажды она уже уходила от мужа с детьми, даже официально развелась, по суду квартира досталась детям. Бывший же приехал с повинной, обещал исправиться, и Анастасия поверила. Зря. Все повторилось по кругу.

Чаша терпения Анастасии второй раз переполнилась, когда Алексей в очередном пьяном угаре напал сначала на нее, разбив о ее голову ноутбук, а потом побил и тринадцатилетнюю дочь. Девочка пыталась оттащить папашу от мамы, которая после удара потеряла сознание.

— Бывший муж регулярно угрожал мне, да и 13-летней дочке говорил, что «увезет в лес и сбросит в колодец, никто тело не найдет». Тот последний конфликт случился в 2019 году. Нам с Владой* досталось очень сильно, вторая дочь побежала по соседям, те вызвали полицию. Я поняла, это уже край, взяла детей и сбежала, подала на развод. У меня было сотрясение, переломы, у дочери — ушибы и синяки, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

«НУ, ДОЖДЕШЬСЯ, Я ВЫЙДУ»

Суд дал бывшему мужу два года в колонии-поселении за угрозу убийством и причинении вреда здоровью средней тяжести жене и легкой тяжести - дочери. Подсудимый также должен был выплатить жене и дочери компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей. Алексей в колонии вел себя хорошо, правил не нарушал, устроился на скотобойню мясником. Очень хотел выйти пораньше, подал документы на условно-досрочное освобождение. Но бывшая супруга не дала.

- Я пошла в суд и рассказала, что у него долг по алиментам в полмиллиона рублей, что выплатил лишь несколько тысяч из компенсации. Ему отказали в УДО, а он сказал мне: «Ну, дождешься, я выйду». И выйдет ведь – в декабре 2023 года закончится срок. Дети с ним жить не хотят, а 10-летний Миша* до сих пор заикается, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Женщина признается, что устала боятся, устала от пакостей, которые устраивает Алексей. Он ведь прописал в квартире детей чужого человека, еще до того, как попал в колонию.

– Честно, я боюсь того, что он выйдет. Была шокирована, когда узнала, что он в колонии на скотобойне работает. Доверили, конечно, ему работу. Для чего? Он ведь и раньше за нож хватался. В случае угроз придется бежать с детьми в другой город, - говорит Анастасия.

Редакция КП-Новосибирск готова опубликовать мнение второй стороны конфликта.

*Имена изменены

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