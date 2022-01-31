В Новосибирске 13-летняя школьница помогла засудить папу: он бил маму и обещал сбросить дочь в колодец

Супруги прожили вместе 22 года, но муж стал выпивать и бить жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многодетная мама из Новосибирска смогла отправить в колонию мужа-тирана. Он несколько лет избивал ее на глазах у детей. Женщина однажды ушла из семьи вместе с отпрысками, но вернулась, поверив в раскаяние супруга. Тот вновь избил ее до беспамятства, досталось и средней дочери. В итоге полиция эвакуировала детей от агрессивного папы, а потом суд отправил его в колонию-поселение на 2 года.

О том, как сложно было выбраться из психологического плена, мама троих детей рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

МУЖЧИНА ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЛ

На семейном фото — идиллия. Анастасия* и Алексей* вместе 22 года, у них трое детей: Алине* 16 лет, Владиславе* — 13, Максиму* — 8. Родители познакомились на вечеринке — свели знакомые. Сначала просто переписывались, потом встречались, через год поженились. Папа — добытчик, строитель-отделочник, мама окончила экономический колледж, но на работу так и не вышла, осталась сидеть дома с детьми. По фото кажется, семья дружная, у них покой и порядок. Но вот младший Максимка заикается…

А 5 лет назад семейная жизнь превратилась в кошмар.

— Муж тогда как раз вышел на очень хороший заработок. Никому не делал скидок, даже с родных брал за ремонт сполна. Стал выпивать: сперва — пиво, потом перешел на коньяк. Конечно, алкоголь до добра не доводит, — с дрожью в голосе говорит Анастасия. Ей до сих пор скверно на душе от воспоминаний. — У него пропало уважение ко мне, начались ссоры и скандалы, а 5 лет назад он впервые поднял на меня руку. Я попала в больницу. Тогда Алексей якобы подключил связи, поэтому полиция не стала заниматься нашим конфликтом. А муж осмелел и стал регулярно бить меня на глазах у детей. Максиму было 3 года — он все это видел и даже стал заикаться, плакал по ночам. Мы ходили к врачу, чтобы это исправить, но, конечно, исправлять в первую очередь надо было совсем другое.

УЧАСТКОВЫЙ: «НЕ СМЕРТЕЛЬНО ВЕДЬ»

Скандалы и ссоры в семье возникали раз в месяц, затем драки стали случаться все чаще. Анастасия говорит, что муж мог толкнуть, пнуть ее или дать оплеуху по любому малозначительному поводу. То борщ не сварила, то пол не помыла. Хотя женщина крутилась как могла с тремя детьми плюс еще училась в академии финансов и банковского дела. Уходить из семьи не торопилась, но уже тогда, говорит, обращалась к участковому, а та сетовала: «Мне некогда, а это ваше семейное, сами разберетесь. Не смертельно ведь». Родители Алексея успокаивали невестку: «Потерпи. Дети же есть, а как они без отца?»

— Бывший муж регулярно угрожал мне, даже 13-летней Владиславе говорил, что «увезет в лес и сбросит в колодец, никто тело не найдет». Я оказалась почти одна в этой ситуации. Единственной поддержкой стали мои дети: Алина уже все понимала, а Владислава пила успокоительные. Тяжелее всего было Максиму. Сын начал прятаться в шкафу, стал плаксивым, плохо учился. Ночами не мог заснуть из-за кошмаров, в которых папа убивает маму, — признается Анастасия.

Женщина ходила со справками к участковому, но ничего не менялось. Фото: предоставлено героями публикации

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

В апреле 2019 года Алексей опять напал на жену и даже хотел вытолкнуть ее из окна. Пока родители боролись, Владислава, которой тогда было 10 лет, побежала по соседям. Те вызвали полицию и вовремя остановили мужа-тирана. Однако участковый не стала заниматься конфликтом всерьез. Заявление не было написано, преступление и нападения не зафиксированы, и в итоге Анастасия забрала детей и сбежала. Подала заявление на развод, и муж тут же начал предлагать соглашение. В июне того же года суд отдал матери квартиру и назначил алименты.

— Алексей думал, что он в семье царь и бог: на него были записаны две квартиры и две машины. Алименты он не платил. Сперва мы с детьми сидели на одной картошке и хлебе. Я успела окончить академию финансов, пошла работать экономистом и начала обеспечивать семью. Уверенность в себе подросла, я начала осознавать, что можем справиться и без него. Я даже разводила шпицев, чтобы иметь дополнительный доход. Но однажды сорвалась: он как раз объявился, просил дать шанс, говорил, что все понял, исправился. Мы были вместе столько лет… Мне было тяжело оборвать все связи, — будто бы оправдывает свое возвращение женщина.

ПЕРЕЛОМЫ, СОТРЯСЕНИЕ, СИНЯКИ

Анастасия с детьми переехала обратно к супругу. Поначалу папа отдаривался: Максиму купил велосипед, Алине — платье на выпускной. Но в апреле 2020 года сорвался — пришел домой пьяным и стал кричать на восьмилетнего сына из-за разбросанных игрушек. Анастасия попыталась его успокоить, в ответ мужчина стал избивать бывшую супругу кулаками, пинать, а потом взял ноутбук и с силой ударил женщину по голове. Та упала на ковер и потеряла сознание.

— Владислава испугалась, что отец меня убил. Стала оттаскивать его от меня, ей тоже серьезно досталось. Алина побежала к соседям, те вызвали полицию. Приехал наряд — 20-летние мальчишки, Алексей над ними стал потешаться. Бывший муж сломал ключи, а мне с детьми пришлось срочно уезжать на полицейской машине, спасибо хотя бы за это. Скорая отвезла нас в больницу. У меня было сотрясение, переломы, у дочери — ушибы и синяки, — описывает Анастасия.

— В полиции возбудили два уголовных дела о причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести. Подсудимый не признал вину, суд назначил ему 2 года колонии-поселения, — сообщила помощник прокурора Калининского района Анна Медведева. Мужчина подал апелляцию.

— Такое впечатление, что дети Алексею не нужны. Даже на суде он умудрился довести Владиславу и не извинился перед дочерью за побои. Когда у человека есть деньги, достаток, власть, это сильно меняет семью. Пропадает любовь к близким. У меня есть родители, а ведь бывают семьи, где женам некуда идти. Они боятся развода, боятся даже говорить о насилии внутри семьи, на глазах у детей, — добавила Анастасия. — Очень тяжело пережить такое и остаться добрым, отзывчивым человеком. Я даже не знала, что существуют центры помощи женщинам, телефоны доверия. Может быть, с поддержкой со стороны смогла бы уйти раньше. У нас же не принято лезть в семейные конфликты, женщина остается одна…

Редакция КП-Новосибирск готова выслушать мнение второй стороны конфликта и опубликовать его.

* Имена изменены.

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