«Отправила мужу прощальное смс»: в Омске сестер-близняшек нашли мёртвыми в шкафу

Знакомые рассказали о сестрах-близняшках из Омска, которых нашли мертвыми. Фото: соцсети

В одной из квартир дома в Омске накануне 1 сентября были найдены тела двух сестер-близняшек. Информация о трагедии быстро разлетелась по соцсетям. Местные паблики писали, что «смерть девушек» наступила от внешнего воздействия, их наши мертвыми в одной квартире, тела были внутри двух шкафов. Позже появилась информация, что сестры свели счеты с жизнью. Однако знакомые омичек не верят, что это правда. Ведь обе девушки имели семьи, работу, увлечения и производили впечатление жизнерадостных людей.

— Мы какое-то время работали с ними вместе. Девочки всегда такие красивые и ухоженные были. Из хорошей семьи, очень воспитанные. Я просто поверить не могу, что случилось такое. Они всегда были рады жизни. Как так могло произойти? — рассказала КП-Новосибирск знакомая девушек Кристина.

Сестры были близки с семьей. Фото: соцсети

Известно, что родом девушки из поселка Ачаир, но жили и работали в Омске. Обе были замужем, занимались развитием собственной студии красоты. Одна была также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей косметикой. Сестры любили проводить друг с другом время: их часто видели вместе гуляющими по городу. Дружны были девушки и со своей семьей. Одна из них даже посетила в качестве поддержки передачу «За гранью» на телеканале НТВ, где участвовала ее родственница со сложной болезнью.

Однако, как оказалось, в поддержке нуждались и сами сестры. Знакомые говорят, обе девушки наблюдались у психиатра и имели диагнозы. В день трагедии их обнаружил в разных шкафах в квартире муж одной из девушек, когда пришел домой с работы. Перед этим она отправила ему прощальное СМС.

Одна из сестер увлекалась духовными практиками. Фото: соцсети

Известно также, что одна из сестер — сильно увлекалась различными духовными практиками, тарологией и астрологией и тета-хилингом (практика медитаций, которая якобы способна излечивать болезни. Специалисты считают метод псевдонаучным). Она имела собственный проект, связанный с этим, и вела мастер-классы по «самопознанию» в омском женском клубе.

— Вы можете получить ответы на вопросы о своем состоянии в последний месяц, куда направлено ваше внимание, какое важное Осознание вы должны получить, как можете прийти к цели и какой итог ждет вас в ближайшее время, — так описывается один из тренингов.

В обстоятельствах гибели девушек сейчас разбираются следователи. В областном Следственном комитете не говорят, была ли смерть девушек — суицидом.

— Мы отрабатываем различные версии произошедшего, — пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сибири в квартире нашли тела сестер-близняшек: они могли покончить с собой

В омской квартире нашли тела сестер-близняшек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber