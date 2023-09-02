Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 7:23

В Сибири в квартире нашли тела сестер-близняшек: они могли покончить с собой

В омской квартире нашли тела сестер-близняшек
Галина СИМОНОВА
В Омске в одной из квартир нашли тела двух сестер-близняшек.

В Омске в одной из квартир нашли тела двух сестер-близняшек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске в одной из квартир нашли тела двух сестер-близняшек. Их обнаружили 31 августа. По предварительной информации — девушки покончили с собой.

— В одной из квартир по улице 1-й Красной Звезды обнаружены тела двух сестер-близнецов. Согласно предварительной информации, смерть наступила от внешнего воздействия, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Омск».

Сестрам было по 30 лет. Известно, что у обеих были семьи. Сейчас по факту произошедшего следователи проводят проверку.

Как пишет kp.ru, по предварительной информации, обе сестры имели психиатрические диагнозы. Отмечается, что перед тем, как совершить суицид, девушки отправили по телефону своим мужьям прощальные сообщения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber