В Сибири в квартире нашли тела сестер-близняшек: они могли покончить с собой

В Омске в одной из квартир нашли тела двух сестер-близняшек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске в одной из квартир нашли тела двух сестер-близняшек. Их обнаружили 31 августа. По предварительной информации — девушки покончили с собой.

— В одной из квартир по улице 1-й Красной Звезды обнаружены тела двух сестер-близнецов. Согласно предварительной информации, смерть наступила от внешнего воздействия, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Омск».

Сестрам было по 30 лет. Известно, что у обеих были семьи. Сейчас по факту произошедшего следователи проводят проверку.

Как пишет kp.ru, по предварительной информации, обе сестры имели психиатрические диагнозы. Отмечается, что перед тем, как совершить суицид, девушки отправили по телефону своим мужьям прощальные сообщения.

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