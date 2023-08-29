«Они просят уже миллион!»: топ-менеджер, влетевшая на иномарке в ребенка, отказалась добровольно помогать ему

После аварии пришлось вставить ребенку в череп титановую пластину. Фото: Скриншот из видео/Предоставлено Вероникой

В Новосибирске виновница ДТП, в котором сильно покалечило пятилетнего ребенка, избежала наказания. Суд просто прекратил дело по истечении срока давности. Удивительно, но и денег пострадавшая семья мальчика до сих пор не увидела, хотя травмы серьезные. Ребенку сделали операцию, вставили вместо лобной кости металлический протез. КП-Новосибирск поговорила с женщиной, устроившей аварию, и она рассказала, почему перестала помогать пострадавшим.

ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ ЗА РУЛЕМ?

Светлане Е. 53 года. Женщина руководит отделом продаж в одной из новосибирских компаний. В тот день, 24 июля 2021 года, топ-менеджер вместе с 90-летней мамой возвращалась домой с дачи.

- В тот период я переживала потерю мужа. Он умер. Я не могу объяснить даже свое состояние. В тот момент ехала с дачи домой. В дороге я потеряла сознание, - рассказала КП-Новосибирск Светлана. - У меня стаж за рулем больше 30 лет. Это моя первая авария.

По словам Светланы, она очнулась после того, как ее машину развернуло. Иномарка вылетела на обочину, где стоял мужчина с маленьким сыном. Удар пришелся именно на мальчика, которому было всего 5 лет.

- Я вместе со всеми вызывала скорую. Потом мы с мамой мальчика обменялись контактами. Ей было тяжело со мной разговаривать, поэтому потом наше общение продолжалось через мою дочку. Я оплачивала лечение, покупала продукты в больницу, - говорит женщина.

Правда, речь идет о небольшой сумме - 28 тысяч рублей.

- Да, я попала в аварию. Да, я сделала больно ребенку. Мне с этим жить всю жизнь. Но я никогда не уходила от ответственности, - со слезами в голосе добавляет Светлана.

Так почему же она потом вообще перестала помогать этой семье и по сути так и не понесла наказания?

Машина стояла на обочине. Фото: «аст-54»

«Я САМА ХОТЕЛА, ЧТОБЫ МЕНЯ ОСУДИЛИ»

В тупик общение зашло после решения о заключении мирового соглашения. Светлане прислали бумаги на почту. Как и договаривались с семьей, она должна была возместить вред в размере 500 тысяч рублей.

- Но в бумаге не было ничего написано о прекращении уголовного дела. Тут же был вписан и пункт о том, что если ребенку потребуется еще помощь, то моя клиентка должна будет ее оказать, - пояснила КП-Новосибирск Мария Соловьева, адвокат Светланы.

Документ есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск. Там прописан график выплаты 500 тысяч рублей (до 2024 года), а также есть пункт, в соответствии с которым виновница ДТП должна будет оплатить медицинские процедуры в связи с травмой, если они потребуются ребенку в ближайшие 3 года.

Ребенок лежал в больнице. Фото: предоставлено Вероникой.

- Сыну придется пройти обследования еще не раз. Никто не знает, как аукнутся эта травма и операция. И так прописали срок всего 3 года. Я не понимаю, как человек, натворивший такое, может говорить, что мы требуем что-то лишнее, - недоумевает мама мальчика.

Но Светлана считает, что ее буквально «поставили на счетчик».

- Сначала мне вообще сказали, что если не выплачу 500 тысяч в течение месяца, то буду платить миллион (хотя в документе сказано иное и дается рассрочка до 2024 года. - Ред.). Потом сказали, если до начала 2023 года не подпишу договор, то буду платить уже больше миллиона. Я даже продала квартиру, чтобы были деньги. Тем временем мое дело дошло до суда. Я была согласна, чтобы его рассмотрели оперативно, потому что вину признаю (впрочем, об особом порядке, когда суд рассматривает дело на одном заседании, подсудимая почему-то не просила. - Ред.), - заявила КП-Новосибирск виновница аварии. - Но на суде слушали всех свидетелей, вот дело и затянулось. Я сама хотела, чтобы меня осудили (хотя при этом просила, чтобы в мировом соглашении было написано о прекращении уголовного дела. - Ред.). Но сроки истекли, а в этом я не виновата!

Тем не менее впереди у Светланы новый суд. Теперь ее вызывают на гражданский процесс. Родители ребенка заявили требования о выплате компенсации, раз виновница не хочет выплачивать ее добровольно. На суде и решится, сколько денег женщина должна будет ребенку и его маме.

- У нас уже готово исковое заявление. Мы вынуждены заходить в суд с большой суммой иска, потому что они не пошли на мировое соглашение, хотя в нем была указана вполне подъемная сумма - 500 тысяч рублей. Да, мы прописали, что виновник аварии должен оплачивать и дополнительные убытки. Кстати, мы проговаривали это с другой стороной. Мы не требовали, чтобы ребенка содержали до 18 лет, просто хотели, чтобы женщина принимала участие по факту, если это потребуется, ведь травма серьезная и еще непонятно, как она может сказаться на здоровье мальчика, - уточнил КП-Новосибирск адвокат пострадавшей семьи Евгений Брагин.

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