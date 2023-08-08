«Можно сбивать детей, и за это ничего не будет?»: жительница Новосибирска избежала наказания за страшное ДТП

После ДТП ребенку сделали сложную операцию. Фото: «АСТ-54»/предоставлено Вероникой

В Новосибирске закрыли уголовное дело по факту серьезного ДТП на Колыванской трассе. Все из-за того, что у него истек срок давности. Напомним, 2 года назад женщина за рулем иномарки врезалась в ребенка, стоявшего с папой на обочине. Мальчику пришлось делать операцию и ставить на место лобной кости протез. Автомобилистка сначала помогала семье, потом перестала выходить на связь. Когда дело дошло до суда, его внезапно закрыли. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

В ГОЛОВЕ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА

ДТП произошло 24 июля 2021 года. Пятилетнего Ивана* из Колывани забрал в гости отец (он с мамой ребенка в разводе) и повез в Новосибирск. Мужчина решил остановиться на стихийном базарчике около трассы, чтобы купить молока. Когда они с сыном возвращались в машину, в них въехала иномарка.

- До сих пор помню этот звонок. У меня тогда сердце в пятки упало, и я повторяла только одно: «Сын живой? Живой?» Помню, что приехала, а там везде обломки, Ваня в крови, лежит на земле и кричит: «Хочу к маме», - рассказывала КП-Новосибирск Вероника, мама Ивана. - У него на черепе была сильная вмятина.

Мальчика доставили в больницу. Диагностировали ушиб головного мозга, перелом лобной кости, перелом носа, контузию глаз и много чего еще. Виновница ДТП на словах признавала свою вину, даже заплатила 28 тысяч рублей, но этого было мало. На лечение ребенка ушло больше денег. Через полгода с момента аварии женщина перестала выходить на связь.

- Она как будто куда-то пропала. Может быть, потому что мы договорились заключить мировое соглашение? Но никаких бумаг мы не подписывали, - говорит женщина. - Я ей один раз написала: «Вы что, передумали?» Она ответила, что, мол, пусть юристы с этим разбираются. И все, больше трубку не берет.

ИСТЕК СРОК ГОДНОСТИ

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Травмы, которые получил Ваня, признали тяжкими. Дело ушло в суд, но, по словам Вероники, все как-то быстро завершилось.

- На первом заседании не было защитника обвиняемой, на втором - нужно было опросить свидетелей, на третьем - виновная якобы попала в больницу и ей требовалось хирургическое вмешательство. А потом уголовное дело просто прекратили по истечении срока давности, - объяснила КП-Новосибирск мама Ивана. - Как так? То есть можно сбивать детей, и ничего за это не будет? А ребенок всю жизнь на таблетках и с пластиной в голове.

Решение суда о прекращении уголовного дела. Фото: предоставлено Вероникой

На руках у Вероники решение суда. В постановлении написано: «Прекратить дело за истечением срока давности. Меру пресечения обвиняемой в виде подписки о невыезде отменить».

- В ходе следствия выяснилось, что она была в болезненном состоянии за рулем. То есть она болела плюс у нее был стресс после смерти мужа, вот и не справилась с управлением. В постановлении написано, что она нарушила пять пунктов ПДД. В одном из них как раз написано: «запрещено садиться за руль в болезненном и утомленном состоянии», - уточняет Вероника.

Сейчас Вероника вместе с юристом собирает документы, чтобы подать гражданский иск на возмещение морального вреда. Однако маму Ивана злит факт, что виновница ДТП не понесла наказания.

- Что я скажу своему ребенку, когда он вырастет и все поймет? «Прости, сынок, но дело закрыли, потому что срок прошел и эту женщину никак не наказали»? А он спросит: «Мам, а ты что делала?» Это несправедливо! - считает сибирячка.

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