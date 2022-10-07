«У сына в голове металлическая пластина»: жительница Новосибирской области не может найти виновницу ДТП

Мальчика ударило дверью. Фото: «АСТ-54»/ предоставлено Вероникой

Серьезное ДТП случилось на Колыванской трассе. В мужчину с ребенком на обочине врезался автомобиль. Мальчику пришлось делать операцию и вставить на место лобной кости протез. Автомобилистка сначала помогала семье, но сейчас перестала выходить на связь. Родители мальчика уже больше года пытаются добиться возбуждения уголовного дела. Есть опасения, что сроки давности преступления истекут, а семья так и не получит полную компенсацию лечения.

«СЫН ЛЕЖАЛ В КРОВИ НА ЗЕМЛЕ»

ДТП произошло 24 июля 2021 года на Колыванской трассе. 5-летнего Ивана* из Колывани забрал к себе в гости отец и повез в Новосибирск.

- Мы с сыном живем в Колывани, а бывший супруг берет его на выходные в Новосибирск. В тот день он так же забрал Ваню. Не доезжая до Кудряшей есть импровизированный базарчик. Бывший муж остановился на обочине, и они вышли купить молока, - рассказала КП-Новосибирск Вероника, мама Ивана. – Когда они возвращались в машину, то в них влетела иномарка.

Об аварии Вероника узнала от бывшего супруга. Он сразу же позвонил ей. Женщина моментально приехала и вместе с сыном поехала в больницу.

- До сих пор помню этот звонок. У меня тогда сердце в пятки упало, и я повторяла только одно: «Сын живой? Живой?». Помню, что приехала, а там везде обломки, Ваня в крови весь лежит на земле и кричал: «Хочу к маме», - вспоминает женщина. – У него на черепе была сильная вмятина.

У мальчика многочисленные переломы. Фото: предоставлено Вероникой

По словам Вероники, первое время виновница аварии выходила на связь, писала, звонила и даже помогала деньгами. Выплатила 28 тысяч рублей, но родители потратили на лечение гораздо больше.

- У Вани диагностировали ушиб головного мозга, перелом лобной кости, перелом носа, контузия глаз и много чего еще, - перечисляет мама Вани. – Ему установили в лобную часть пластину. У него до сих пор видны дырочки маленькие, но зарастут со временем. Наблюдаемся у врачей, говорят, что ребенок в рубашке родился, и на данный момент все нормально и по зрению и по слуху, но предупреждают, что все может резко измениться.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?

Как говорит Вероника, женщина, сидевшая за рулем иномарки, не понимала, из-за чего произошла авария.

- Она не могла ничего объяснить, но говорила, что виновата, признавала это. Когда прошло полгода, она куда-то пропала. Может быть, потому что мы договорились заключить мировое соглашение? Но никаких бумаг мы не подписывали, - говорит женщина. – Я ей один раз написала: «Вы что передумали?». Она ответила, что, мол, пусть юристы с этим разбираются. И все, больше на связь не выходит.

Женщина обращалась в администрацию президента. Фото: предоставлено Вероникой

Во время обсуждения мирового соглашения, по словам Вероники, обе стороны предварительно договорились на выплату в полмиллиона рублей. Но будет ли что-то выплачено? Родителей тревожит вопрос – почему не возбуждают уголовное дело? По словам мамы мальчика, следователи аргументируют это тем, что еще не готовы экспертизы.

- Почему они так долго делаются? Мы уже и в прокуратуру писали. Мне ответили летом 2022 года, что до сих пор идет проверка и автотехническая экспертиза, - говорит Вероника. – Ну как так? Пройдет еще время и срок расследования вообще подойдет к концу. У нас есть еще время до следующего июля, но оно идет быстро. Если все так и будет тянуться, мы даже мировое соглашение не заключим.

Вероника написала обращение к председателю СК Александру Бастрыкину. Она надеется, что он поможет разобраться в этом деле быстрее.

*имя изменено

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