«Грозятся прийти и избить толпой»: блогерша, раскритиковавшая новосибирских мужчин за внешний вид, пожаловалась на угрозы

Блогерше, раскритиковавшей новосибирских мужчин, стали поступать угрозы. Фото: предоставлено Анной Калининой.

Блогер из Новосибирска Анна Калинина пожаловалась на угрозы. Они стали поступать после видеообращения девушки. В нем она раскритиковала новосибирских мужчин за внешний вид.

– Я слетала в Дагестан и просто поделилась своим сугубо личным мнением, на которое я имею право. В видео я никого не оскорбляла, не унижала, не обобщала и не сравнивала. Никого никогда сравнивать я не собиралась. Я лишь сказала про одного мужчину, который несся за мной, за спиной, с шаурмой. Он был слегка, или не слегка, пьяным. Он пытался со мной познакомиться. В это время он был неопрятным, в грязной футболке, изо рта бежала слюна, соус. Он домогался меня 15 минут! Это произошло в первый день, как я прилетела в Новосибирск. И, видимо, на таком контрасте я решила в видео поделиться своими эмоциями, – рассказала КП-Новосибирск блогер Анна Калинина. – Я никого не пыталась оскорбить. А то, что мужчины приняли это на свой счет, думаю, это в них проблема! Значит я задела их, и это действительно правда. Вот и все.

После публикации видео вызвало ажиотаж в соцсетях. Негативно отреагировали именно мужчины. Они стали писать гневные комментарии. А главное, некоторые начали угрожать Анне и ее родственникам.

– Мне продолжают поступать угрозы! Всю ночь! И всё утро! Мне не дают спать! Постоянно угрожают! Пишут оскорбительные вещи! Грозятся прийти и избить толпой. Как можно угрожать девушке, её родственникам? Ужас… Желают смерти мне и моей маме, – поделилась Анна.

Девушка добавила, что лично не знает никого из тех, кто ей угрожает. Она надеется, что они ответят за гневные сообщения по закону:

Анне продолжают поступать угрозы. Люди пишут с фейковых аккаунтов в соцсетях. Фото: предоставлено Анной.

– Все эти люди я без понятия, кто это! Они пишут с фейковых номеров! Написала вчера заявление на всех этих людей, все скрины приложила, – заключила Анна.

Анна написала заявление на обидчиков. Фото: предоставлено Анной.

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