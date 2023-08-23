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НовостиОбщество23 августа 2023 18:38

«Идет, жрет, подмигивает»: блогер раскритиковала мужчин Новосибирска за внешний вид

Блогер из Новосибирска раскритиковала местных мужчин за внешний вид
Полина ШЕВЧЕНКО
Блогер из Новосибирска раскритиковала местных мужчин.

Блогер из Новосибирска раскритиковала местных мужчин.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сибирская блогерка в соцсетях раскритиковала мужчин Новосибирска за неряшливый внешний вид. Видео-комментарий девушки появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

История начинается с поездки девушки в Дагестан. Прогуливаясь по Новосибирску, она вспоминает путешествие в республику и местных представителей сильного пола. Именно там, по ее мнению, мужчины умеют ухаживать за собой на должном уровне.

Видео-комментарий девушки появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Видео-комментарий девушки появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Даже если мужчины не такие уж красавчики, то они обязательно все ухоженные, чистые и вкусно пахнут. И у нас... Идет, с шаурмой, жрет, соус течет. Очки снимает и тебе подмигивает, — недоумевает девушка.

Видео стало самым обсуждаем роликом дня. Больше всего, конечно, высказывались мужчины. В основном это недовольства в грубой форме. А вот некоторые женщины все же нашли в словах блогера правду.

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