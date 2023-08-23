«Идет, жрет, подмигивает»: блогер раскритиковала мужчин Новосибирска за внешний вид

Блогер из Новосибирска раскритиковала местных мужчин. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сибирская блогерка в соцсетях раскритиковала мужчин Новосибирска за неряшливый внешний вид. Видео-комментарий девушки появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

История начинается с поездки девушки в Дагестан. Прогуливаясь по Новосибирску, она вспоминает путешествие в республику и местных представителей сильного пола. Именно там, по ее мнению, мужчины умеют ухаживать за собой на должном уровне.

Видео-комментарий девушки появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Даже если мужчины не такие уж красавчики, то они обязательно все ухоженные, чистые и вкусно пахнут. И у нас... Идет, с шаурмой, жрет, соус течет. Очки снимает и тебе подмигивает, — недоумевает девушка.

Видео стало самым обсуждаем роликом дня. Больше всего, конечно, высказывались мужчины. В основном это недовольства в грубой форме. А вот некоторые женщины все же нашли в словах блогера правду.

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