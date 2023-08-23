«Бабушка умерла, беременной девушке пробило голову»: очевидцы рассказали о страшной аварии под Новосибирском

ДТП произошло на Советском шоссе. Фото: Госавтоиспекция по НСО

Днем 23 августа жуткая авария произошла на Советском шоссе под Новосибирском: столкнулись две иномарки - пострадали шесть человек, одна девушка погибла.

- «Тойота Калдина» ехала по Советскому шоссе в сторону поселка Краснообск и столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», которая ехала в сторону поселка Ленинский, - сообщили в Госавтоиспекции по НСО.

Удар был такой силы, что оба авто превратились в груду железа. Очевидцы, которые были на месте ДТП, поспешили на помощь:

- Я ехала в тот момент по шоссе и видела, как после столкновения женщина вылезла через окно «Тойоты» и пыталась открыть дверь. К ней на помощь бежали другие водители, - рассказала КП-Новосибирск одна из очевидцев. — Водитель выбраться самостоятельно с переднего сидения не мог — его зажало. У него и у еще одной пассажирки — беременной девушки — была пробита голова.

По словам очевидцев, в «Тойоте» находились также две пожилые женщины.

- Одна бабушка умерла, у второй была травма ноги — ей врачи «Скорой помощи» наложили шину, - рассказал КП-Новосибирск один из свидетелей.

Водитель и пассажир «Сузуки» не пострадали. Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber