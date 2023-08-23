Под Новосибирском в ДТП погибла девушка и пострадали 6 человек

На Советском шоссе под Новосибирском днём в среду случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

На Советском шоссе под Новосибирском днём в среду, 23 августа, случилось смертельное ДТП. В аварии также пострадали шесть человек.

— Около 14:20 24-летний водитель «Тойоты Калдина» ехал по Советскому шоссе со стороны улицы Приморская в направлении поселка Краснообск. В пути следования он столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара» за рулём которой был 51-летний водитель, ехавший в сторону поселка Ленинское, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП погибла пассажирка «Тойоты». Травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажирки «Тойоты», а также водитель и пассажирка «Сузуки». На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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