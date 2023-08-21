Разработки на «Технопроме-2023» представят в рамках проекта «ИДЕЯ»

Фото: идеяопора.рф

За этот год на площадку «ИДЕИ» зашли 16 проектов по разным отраслям реализации. Наиболее перспективные проекты получили возможность показать свои наработки на X Международном форуме технологического развития «Технопром-2023».

• Автоматизированная распределенная система передачи данных «Интеграл» - собственная разработка компании «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС»: технологии передачи данных по радиоканалу для устройств интернета вещей (ЖКХ, МЧС, промышленные системы АСУТП, управление транспортом, освещением, экология). Система строится на любых открытых для программирования радиомодулях. RT-Electronics - это молодая компания-стартап, которая поставила перед собой цель создать программируемую систему передачи данных по радиоканалу для устройств интернета вещей, абонентских устройств и шлюзовых ретрансляторов. Развитие компании предполагается в партнерстве с заинтересованными телеком-операторами и компаниями, занимающимися внедрением и сопровождением решений на рынке для устройств интернета вещей.

• Пневмоударная машина PUMA K40. Проблема - снижение несущей способности грунтовых оснований. Как следствие, срывы сроков ввода в эксплуатацию, человеческие жертвы при обрушении стен котлованов, утрата объектов культурного наследия, затраты на восстановление фундамента, остановка движения транспорта или подвижного состава при разрушении грунтов. Продукт призван решить проблему, связанную с низкой несущей способностью оснований. При помощи данного оборудования становится возможным укрепление таких оснований.

• Геофизическое оборудование на базе беспилотного воздушного судна (БВС) «Муравей»: инновационное дистанционное проведение полевых геофизических работ на базе БВС (электроразведка, магниторазведка, радиометрия) в сфере геологии, экологии и сельского хозяйства. Практическое применение: обнаружение и измерение параметров рудных объектов для геологии, информация о влажности почвы и содержании калия для точного земледелия в сельском хозяйстве, измерение радиационного фона для строительства и экологии.

• CONNECT - сервис для создания и обмена электронными визитными карточками. Для бесконтактной передачи визиток используется технология NFC, что позволяет быстро и удобно делиться контактной информацией с другими людьми. Помимо NFC, CONNECT обладает рядом других возможностей, которые делают его ценным инструментом для налаживания контактов и развития бизнеса. Функция «Поиск контактов» позволяет искать других пользователей CONNECT по имени, названию компании или ключевому слову. Это позволяет легко находить новых знакомых и общаться с людьми. Партнерами проекта «ИДЕЯ» выступают бизнес-издание «Деловой Квартал», медиахолдинг «Комсомольская правда», «Бизнес-ФМ», компания IT-Constract.

Руководитель проекта «ИДЕЯ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

- Данные проекты имеют перспективу внедрения на территории Новосибирской области, СФО и России в целом. Эти разработки уже частично внедрены в качестве пилотных проектов и показали свою реальную востребованность. На площадку проекта «ИДЕЯ» на «Технопроме-2023» приглашены отраслевые министры, руководство региона, представители других регионов России, представители крупных публичных компаний, планируется подписание соглашений.

Руководитель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:

- Все представленные проекты разработаны членами «ОПОРЫ РОССИИ» региона, представляют совершенно разные области применения, начиная от маркетинговых разработок и заканчивая сферами АПК, строительства, связи. Надеемся, что крупные игроки рынка заинтересуются проектами и они будут реализованы!