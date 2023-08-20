«Метался возле машины, был будто пьяный»: очевидцы рассказали о водителе, устроившем смертельное ДТП в центре Новосибирска

В ДТП погибла 23-летняя девушка. Фото: Кадр из видео\Госавтоинспекция по Новосибирску

Трагедия произошла днем 20 августа. Около 13:30 водитель Ford Focus, как говорят очевидцы, на большой скорости ехал по Красному проспекту в сторону Коммунистической. По данным ГИБДД, виновник решил проскочить на красный сигнал светофора и врезался в Toyota Corolla Fielder на перекрестке.

— Я поднималась по Красному проспекту, от картинной галереи в сторону кинотеатра Маяковского. Услышала сильный удар, стало понятно — случилось ДТП. Через несколько минут туда приехали сотрудники полиции и скорая помощь, — сообщила КП-Новосибирск очевидец Екатерина.

КАК СЛОМАННАЯ КУКЛА ЛЕЖАЛА ПОД МАШИНОЙ

Удар «Форда» пришелся в правый бок «Тойоты», машина пробила пешеходное ограждение, сбила двух девушек, и врезалась в стену.

— В момент аварии я была в магазине, услышала грохот. Вышла и увидела, что возле чёрной «Тойоты» лежали две женщины. У одной из них была сильно свернута шея, я думала, что она мертва, но ее забрала «скорая». Вторая девушка как сломанная кукла лежала под машиной, это страшное зрелище… — рассказала КП-Новосибирск очевидец. — Еще было двое пострадавших: мужчина и девушка. Оба они получили не тяжелые травмы, на лице кровь была в основном у мужчины, девушка, кажется, губу разбила, и кровь из носа шла, она салфетки прикладывала к носу, плакала. Минуты через три приехали ДПС, потом пожарные, следом скорая помощь и реанимация.

18 ШТРАФОВ ЗА ГОД

Под колесами «Тойоты» погибла 23-летняя девушка, еще одну пострадавшую-пешехода увезли в больницу. Госпитализировали и 37- летнего пассажира «Тойоты».

— У водителя «Форда» был на лице большой синяк. Он ходил, можно сказать, метался возле своей машины. Было такое ощущение, что он не трезв, но это только мое видение ситуации, не знаю. Но, казалось, он начал осознавать, что натворил, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

В полиции пояснили, что 20-летний водитель автомобиля Ford Focus за последний год получил 18 штрафов за нарушение ПДД, из них 16 — за превышение скорости.

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