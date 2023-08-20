«Хотите знать правду?»: что говорит главный свидетель в деле об убийстве девочки под Новосибирском

Местные жители показывают на дорогу, где потерялись следы девочки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ/ отдел полиции «Усть-Таркский».

В новосибирском селе Яркуле 13 лет назад пропала школьница – Наташа Матюхина. 14-летнюю девочку последней видела подруга, она проводила ее до перекрестка, до дома Наташе оставалось всего 300 метров, но она так и не дошла. И только сейчас следователи заявили, что раскрыли это дело, а девочка – мертва. По версии СК, Наташу сбили на машине двое пьяных полицейских, потом - еще живую - погрузили в авто. Но повезли не в больницу, а убили, расправились вместе с еще одним коллегой - участковым. Все трое сейчас в СИЗО. Вскрываются и другие преступления местных сотрудников. А жители Яркуля рассказывают, что все эти годы их заставляли молчать, менять показания: оказывается, многие видели в роковой вечер их «Волгу», несущуюся по селу.

Но главная свидетельница по делу 2010 года - Наташина подруга. Ее зовут Аня, девочки вместе ушли с дискотеки. Вдруг Наташина спутница что-то видела и может пролить свет на события того вечера? Кстати, даже ее подозревали в гибели школьницы и всячески проверяли эту версию. Но девочка оказалась невиновна.

Несмотря на то, что Анна – уже взрослая женщина, вышла замуж, сменила фамилию и переехала в другое село, мы нашли ее. И очень удивились реакции.

- Я с журналистами разговаривать не буду. Мне областные (следователи. - Ред.) сказали, ко мне больше претензий никаких не имеют. Меня никто больше допрашивать не будет, - заявила КП-Новосибирск Анна.

- К вам и нет претензий. Если вы ничего не скрываете.

- Я говорить ничего не буду. Хотите знать правду? Услуга эта - платная, сама полиция сказала, что услуга эта - платная, - заявила КП-Новосибирск Анна.

- И сколько стоит?

- Очень много. Больше 50! - поставила условие свидетельница.

Заключать такую абсурдную сделку мы не стали. Хотя Анна, по сути - главный свидетель в этом деле. Тем более, в ситуации, когда отец пропавшей Наташи боится общаться с журналистами, так как его в свое время запугивали полицейские. Причем те самые, которые сейчас находятся в СИЗО. Также он рассказал, что не сразу обратился в полицию, а только спустя три дня после пропажи дочки. И это тоже сыграло роль в раскрытии убийства. Преступникам хватило времени, чтобы замести следы.

Почему вообще существует заблуждение про обязательный срок для объявления пропавшим без вести? Объясняет юрист Михаил Жуков:

- В миф про «трое суток» реально верят многие современные люди. Якобы, в случае безвестной пропажи человека, заявление о нем раньше такого срока не примут. Это заблуждение имеет советские корни. Тогда в органах существовала негласная установка: пока не прошло три дня - активных поисков безвестно пропавшего можно не вести. Ну, ушел человек в загул, вернется. А вот если этот срок прошел, то дело уже серьезное. Тем более, что даже при попадании на выходные, пропавший за три дня пропустит, как минимум, одну смену. Это перебор даже для загула. Конечно, такое правило не относилось к детям и, конечно, оно не действует сейчас. Человека обязаны искать сразу же, как поступило заявление. Причем его могут подать в полицию не только родственники. Но, например, авторы многочисленных детективных фильмов до сих пор поддерживают этот миф. В сюжетах частенько говорится про те же «три дня».

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