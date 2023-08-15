«Признался только на пятый день»: под Новосибирском участковый сбил 6-летнюю девочку - его вычислили по камерам

За рулем иномарки был участковый. Фото: инспектор ГИБДД Марина Беляева/Администрация Карасукского района.

В Новосибирской области участковый сбил 6-летнюю девочку и скрылся. ДТП произошло в городе Карасук. Девочку Сашу* мама отправила в магазин, который недалеко от дома.

- У нас окна выходят прямо на дорогу. Там есть пешеходный переход. Саша начала по нему переходить, как на нее наехала машина. Я услышала треск на улице, выглянула в окно, увидела, что лежит ребенок. Побежала к дороге, смотрю, а это моя дочка. Соседи к тому моменту уже вызвали скорую и полицию, - рассказала КП-Новосибирск Мария, мама девочки.

Пешеходный переход виден из окна. Фото: предоставлено Марией

Сашу забрали в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу.

- Дочка 4 дня пролежала в реанимации, до конца недели она точно проведет еще в больнице. Я лежу вместе с ней, а еще две дочки, которых я воспитываю, сейчас у родственников в деревне. Им 5 лет и 3 года, - говорит женщина.

У девочки сломана нога. Фото: предоставлено Марией

Полицейским удалось установить владельца иномарки по камерам. Им оказался их же коллега - местный участковый.

- Он признался только на пятый день, сам пришел в отдел ГИБДД, узнав, что его ищут, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Как говорит Мария, к ней приходила мама полицейского. Предлагала помощь, но она отказалась.

- Мне не нужны от них ни деньги, ни вещи, ни фрукты. Ничего. Как можно было бросить сбитого ребенка на дороге? Она мне вообще сказала, что он думал, что на бутылку наехал. Представляете? Ну как так? У него у самого вообще двое детей маленьких, - возмущается женщина. – В этом году моя дочка пошла бы в первый класс, а теперь мы лежим в больнице... Пусть отвечает по закону.

Как сообщили в региональном МВД, в отношении мужчины составлено два протокола: за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

- Назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание по закону, - официально сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сам пришел в полицию»: в Новосибирской области полицейский сбил 6-летнюю девочку

В Новосибирской области полицейский признался, что сбил 6-летнюю девочку (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber