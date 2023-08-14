«Сам пришел в полицию»: в Новосибирской области полицейский сбил 6-летнюю девочку

Водителем, сбившем 6-летнюю девочку в Карасуке, оказался полицейский. Фото: инспектор ГИБДД Марина Беляева

В Новосибирской области полицейский сознался, что сбил 6-летнюю девочку. ДТП случилось 7 августа в городе Карасук. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал. Девочку доставили в больницу, а сбежавшего автомобилиста объявили в розыск.

— Полицейскими был установлен подозреваемый автомобиль «Тойота-Королла», владельцем которого является сотрудник МО МВД России «Карасукский». 11 августа полицейский самостоятельно прибыл в ОГИБДД и признался в содеянном, — сообщили КП-Новосибирск в областном МВД.

В отношении мужчины составили два протокола за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

— По факту происшествия назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание по закону, — добавили в МВД.

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