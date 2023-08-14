Думали, нашли Наташу: рядом с сибирским селом, где полицейские могли убить девочку, нашли череп и кости

Пастух признался, что нашел останки, этой весной. Местные думали, что они принадлежат Наташе. «Жди меня»/ Вадим АЛЕКСЕЕВ.

В Новосибирской области вскрылись подробности двух изуверских преступлений: полицейских подозревают в убийстве пропавшей без вести 13 лет назад школьницы Наташи Матюхиной, а также в расправе над 26-летним парнем Владимиром Поторокиным, который тоже числился пропавшим безвести. При этом парня, возможно, перед смертью пытали.

Свет на преступления 2010-2013 годов стал проливаться только сейчас. Под арест взяли четырех сотрудников МВД: двух действующих и двух бывших. Предварительно события прошлого выглядят так: 13 лет назад пьяные сотрудники милиции сбили на автомобиле девочку, но чтобы не отвечать за ДТП, расправились с ней. А 10 лет назад жертвой полицейских стал 26-летний парень. По одной из версий, он мог знать об убийстве школьницы.

Важная деталь: если труп Владимира Поторокина нашли, то место нахождения тела Наташи Матюхиной остается неизвестным. И вот в селе обсуждают, что местный пастух нашел останки человека. Яркульцы предполагают: может быть, это то, что осталось от девочки?

- Думали, Наташу нашли, но официально никто ничего толком не говорит, - рассказывают жители села.

КП-Новосибирск удалось поговорить с человеком, который сделал жуткую находку.

- Это далеко за деревней. Километров десять. Там заброшено все. Ни деревень рядом нет, ничего, - рассказал КП-Новосибирск пастух по имени Владимир.

По его словам нашел он останки прошлым летом. Но испугавшись, не стал сообщать полиции. А признался только в этом году, весной.

- Череп торчал, макушка. Я думал - гриб. Наступил - что-то жесткое. Копнул сдури. Испугался поначалу, обратно закопал, - рассказал КП-Новосибирск Владимир. - Хотел забыть. Но постоянно здесь мимо ездишь, и жутко. Сообщил.

Тут же на место находки приехали сотрудники следствия. Раскапывая землю рядом с черепом, нашли кости. Но Владимир считает, что это - не останки Наташи Матюхиной.

- Череп - большой. А эта девочка - маленькая, худенькая была. Не похоже, что ребенок, - говорит Владимир.

Как бы то ни было, но именно вскоре после того, как Владимир сообщил о находке, следователи задержали сотрудников полиции. Может быть - случайное совпадение, а может, приехав за останками неизвестного, следователи решили еще раз встряхнуть старое дело о пропавшей девочке. В СКР не комментируют, кому именно принадлежат останки, найденные в Яркуле. Похоже, следователям предстоит раскрыть еще один жуткий секрет сибирского села.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мистика какая-то!»: тайну исчезновения девочки не могут разгадать 13 лет

В Новосибирской области возобновили поиски школьницы, пропавшей 13 лет назад (подробнее)

«Дочка не дошла до дома 300 метров»: спустя 13 лет после пропажи девочки-подростка задержали троих полицейских

Отец девочки, по делу об исчезновении которой задержали троих полицейских, рассказал о ее поисках (подробнее)

Похитили, чтобы не проболталась? Главное о деле школьницы, в убийстве которой подозревают трех полицейских

Спустя 13 лет стала известна судьба пропавшей под Новосибирском восьмиклассницы. Девочка погибла (подробнее)

В селе не светился»: по делу об убийстве 14-летней школьницы под Новосибирском допрашивают начальника уголовного розыска

Как он свян со смертью девочки, разбирается следствие (подробнее).

«Штаны спущены до колен, на руках - следы от наручников»: кто стал второй жертвой полицейских, обвиняемых в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной

Полицейских, задержанных за убийство девочки, обвиняют в пытках парня в НСО (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber