«Штаны спущены до колен, на руках - следы от наручников»: кто стал второй жертвой полицейских, обвиняемых в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной

Владимир пропал через три года после Наташи. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Село Яркуль находится на границе Новосибирской и Омской областей. Здесь нет ни асфальта, ни газа, ни супермаркетов. Для развлечений - местный Дом культуры. Дискотека в нем стала последним радостным событием в жизни 14-летней Наташи Матюхиной.

Девочка не успела дойти до дома, когда ее сбила белая «Волга». Это было в 2010 году, и лишь теперь, спустя 13 лет, выясняется: судя по всему, в автомобиле находились сотрудники милиции. Следствие еще идёт, предварительно картина выглядит так: сбитую девочку увезли с места происшествия и убили. Чтобы не отвечать за пьяное ДТП. А потом милиционеры вместе со всеми искали Наташу, расследовали ее пропажу.

Тот самый клуб, откуда возвращалась Наташа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Брать сотрудников МВД под арест пришли спустя 13 лет. Двое из них давно не на службе: Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей покинули органы вскоре после странного исчезновения девочки. Но Александр Кунц носил погоны до сих пор: пошел под арест, будучи начальником участковых в Усть-Таркском районе.

Эта троица ещё не успела освоиться в СИЗО, как им подвезли четвертого коллегу - Алексея Бороздина, местного начальника уголовного розыска: по версии следствия он замешан еще в одном убийстве. А вместе с ним - тот же Кунц. То есть главному районному участковому отвечать перед судом за две человеческие жизни. Если, конечно, не вскроются другие темные дела.

По версии следствия, что девочку, что Владимира полицейксие куда-то вывозили. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вторая жертва полицейских, как считает СК, - Владимир Поторокин. Он тоже числился пропавшим безвести, а потом, когда труп парня нашли, оказался умершим «без признаков насильственной смерти». О том, как полицейские списали преступление на несчастный случай, КП-Новосибирск рассказала сестра убитого Оксана.

- Брат на мотоцикле летом гонял пьяный. Работать - работал, но выпивал. И с Кунцом, как с участковым, у них были проблемы. Тот поймает брата, за деревню вывезет... Брат - постоянно синий от тумаков, - рассказывает КП-Новосибирск Оксана. - А тут случилось, что брат не приходит и не приходит к нам. Я у мужа спросила: «Где он?» Говорит: «Снова увезли».

Это было зимой 2013 года. Оксана принялась звонить в полицию. Потом - в больницу. Брата нигде нет. Тогда сама отправилась в Усть-Таркский райотдел.

Сестра Владимира уверяет, что полицейские его не раз били.

- Когда приехала в полицию, там Кунц был. Говорит: «Что его искать? Он к родне поехал». Я тогда к Бороздину пошла. «Нет, - говорит, - я не буду у тебя заявление брать, он найдется». Я давай в Новосибирск звонить, добиваться. Ко мне потом приехал Бороздин, говорит: «Ты заткнись, ***, а то в психушку попадешь».

Владимир пропал в конце февраля, а 20 апреля, когда сошел снег, под Усть-Таркой жители нашли тело. Оксана приехала, чтобы опознать.

- Он лежал в дубленке, а штаны оказались спущены до колен. Все трусы были в крови. На запястьях - следы от наручников. И без глаз. Я спросила: «Почему так?» Говорят: «Это птицы выклевали». А потом сказали: «От переохлаждения умер», - рассказала КП-Новосибирск Оксана.

Владимир пропал в конце февраля, а 20 апреля нашли его тело. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Она была потрясена. Люди в селе знали, что брата забирала полиция, тело - словно после пыток. Но в МВД заявляют, что умер сам.

- Потом недели через две меня вызвали в Усть-Тарку в полицию. У следователя два листа бумаги исписано, но в руки мне не давал. Только сказал, что организм в норме, ничего не отбито, брат умер от переохлаждения, - Оксана догадывается, что на листах были данные экспертизы. Но что именно в них указали, так и не узнала.

И только теперь, спустя десять лет, снова надеется, что виновных в смерти брата накажут.

А вот отец убитой девочки до сих пор сомневается: накажут ли полицейских? Не отпустят ли? И сам опасается говорить о событиях прошлого, полагая, что сотрудники могут отомстить. Жители села говорят, что те их откровенно запугивали, чтобы до сих пор оставаться безнаказанными.

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