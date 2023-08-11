«Пропали еще двое мужчин – это связано со смертью Наташи»: что родные говорят об аресте четвертого полицейского по делу об убийстве пропавшей школьницы

Расследование смерти Наташи помогло выйти на возможного виновника другого убийства. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский».

11 августа суд арестовал четвертого полицейского, которого допрашивали по делу об убийстве 14-летней школьницы Натальи Матюхиной из новосибирского села Яркуль. Напомним, 2 марта 2010 года девочка пошла в клуб. Возвращалась домой около восьми вечера вместе с подружкой: та проводила Наташу до перекрестка перед пустырем, до дома оставалось 300 метров. Но Наташа туда не дошла. И только спустя 13 лет стало известно, что случилось со школьницей.

По версии следствия, ее сбил пьяный полицейский с коллегой. После аварии девочка была еще жива, но никто не повез ее в больницу. Сотрудники МВД решили скрыть преступление: погрузили её тело в машину и увезли убивать. А помогал в этом им нынешний начальник районного отдела ПДН. Все трое сейчас под арестом.

Когда на допрос повезли четвертого полицейского - действующего начальника уголовного розыска отделения полиции «Усть-Таркское» - сельчане гадали, как он связан с этой трагедией.

Версию озвучил папа пропавшей девочки Наташи Матюхиной:

- После дочки еще двое мужчин пропадало, одного из них нашли мертвым. Сказали – не лезть в это дело. Все эти истории связаны, - поделился с КП-Новосибирск Владимир, отец пропавшей Натальи Матюхиной.

И был прав. Тот самый человек, которого нашли мертвым – местный житель Владимир Поторокин. Как говорят сельчане, он пропал в 2013 году: его сестра с февраля 2013 года не могла до него дозвониться, забила тревогу. Опрашивал женщину тот самый задержанный начальник угро. А спустя два месяца тело Поторокина нашли в Усть-Тарке.

Тогда на место происшествия выезжал нынешний начальник районного отдела ПДН, который помогал полицейским убивать девочку. По результатам его проверки, якобы никаких следов насильственной смерти на теле Поторокина не было.

Спустя 13 лет версия у следствия другая: он сам вместе с начальником угро, которого арестовали четвертым, и убил мужчину.

Связано ли убийство Поторокина с делом пропавшей Наташи, непонятно. Вдруг, он знал о преступлении полицейских? Родные Наташи пока не знают ответа на этот вопрос.

- Самого этого пропавшего парня я не знал, - говорит Василий, дядя убитой Наташи Матюхиной. – Но пусть виновные в его смерти и убийстве моей племянницы ответят по закону.

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