«В селе не светился»: по делу об убийстве 14-летней школьницы под Новосибирском допрашивают начальника уголовного розыска

В деле об убийстве 14-летней Наташи может быть замешан четвертый полицейский. Фото: «Жди меня».

Новый поворот получило расследование дела об убийстве 14-летней школьницы в селе Яркуль. Напомним, трагедия случилась13 лет назад: по версии следствия, Наташа Матюхина стала жертвой преступников-полицейских. Двоих бывших полицейских и одного действующего сотрудника полиции задержали в конце июля, и сейчас по делу допрашивают четвертого полицейского - действующего начальника уголовного розыска отделения полиции «Усть-Таркское». Подробности выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

ТРОЕ - В СИЗО

Село Яркуль - сибирская глубинка, где, кажется, все жители знакомы между собой. От того особенно странным было исчезновение 14-летней Наташи. С подругами отдыхала в клубе, расходились вечером, но ещё совсем не поздним. Однако девочка до дома не дошла. Искали долго, но тщетно. Возбудили уголовное дело об убийстве, но приостановил его.

Спустя тринадцать лет следователи снова приехали в Усть-Таркский район. И в этот раз, по крупицам, собирая всё, что вспоминали местные - каждую версию, догадку - восстановили события, что случились в пяти минутах ходьбы до Наташиного дома. Девочка попала под машину. За рулëм находился полицейский. Вместо того, чтобы помочь пострадавшей пассажирке, он решил скрыть аварию, в которой был виновен.

Дядя школьницы Василий вспоминает, тогда, 13 лет назад, в селе перешëптывались, говорили, что в пропаже девочки замешаны сотрудники райотдела. Но сами же местные списывали это на слухи и сплетни. Разве можно в такое поверить?

- Это даже никто и не думал, что сотрудник. Был слух, что может быть. Потому что они были в селе. Они в рейды же ездят. Они там постоянно около клуба. Они там дежурят около клуба, либо как усиление к участковому, - рассказал КП-Новосибирск Василий, дядя школьницы.

Теперь-то понятно, почему преступление так долго не могли раскрыть. Потому что сами полицейские участвовали в розыске своей же жертвы. А причастен был не только виновник аварии. Избавиться от улик, а значит, от самой девочки, ему помогали двое сослуживцев. Кстати, двое вскоре после преступления уволились. Один служил до сих пор. На время следствия, говорит зампрокурора области Игорь Мищенко, всех троих отправили в изолятор.

- Центральным районным судом города Новосибирска удовлетворено ходатайство регионального отдела СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум бывшим и одному действующему сотруднику территориальных органов внутренних дел Новосибирской области. Им предъявлено обвинение в совершении, в том числе, особо тяжких преступлений, таких как убийство и похищение человека.

Следственный комитет тщательно скрывает подробности дела. Мы их обязательно выясним. Но уже сейчас, судя по набору уголовных статей в деле, можно предполагать, как именно развивались события. Полицейский (предположительно - пьяный) сбивает девочку на машине. Затем вместе с сослуживцем живую увозит её с места происшествия, то есть фактически похищает. А затем, трое отморозков, обличëнных властью, расправляются со своей пленницей.

«В СЕЛЕ ЕГО НЕ ЗНАЮТ»

Но, похоже, в деле может быть замешан четвертый полицейский: следователи допрашивают начальника местного уголовного розыска. По данным источника КП-Новосибирск, сейчас его везут в Новосибирск.

- В отношении него идут следственные действия, - коротко комментируют в СУ СКР по Новосибирской области. И не говорят, в чем конкретно его подозревают.

Откуда в этой истории появился четвертый полицейский, для местных - загадка:

- В Яркуле его особо не знают: в селе не светился, родных у него тут нет. Сейчас сами следим за новостями, - говорят сельчане.

Если верить официальной информации в сетях, начальника угро награждали медалью «За отличие в службе» 2 степени.

ЧТО ЖДЕТ ПОЛИЦЕЙСКИХ?

Что ждëт полицейских в дальнейшем, если их вина подтвердится? Зависеть будет и от того, как сотрудничают со следствием, и от характеристик. А максимальную планку может назвать новосибирский адвокат Павел Яровой.

- Наказание может составлять до двадцати лет лишения свободы. Либо пожизненное лишение свободы. Как правило, в соответствии с законом назначается колония строго режима. Не общего режима, а строгого, поскольку преступление – особо тяжкое. На строгом режиме значительно больше ограничений. Меньше свиданий возможно, меньше передач возможно. Более жёсткие условия содержания.

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