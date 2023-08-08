«У него просто остановилось сердце»: под Новосибирском пенсионер чуть не умер из-за шашлыка

Кусок шашлыка в 5 см перекрыл дыхание пенсионеру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пикник на даче чуть не привел к трагедии в Новосибирской области. 68-летний мужчина не смог прожевать большой кусок мяса, еда застряла в горле и перекрыла дыхание. Сибиряк упал навзничь, у него остановилось сердце. Мужчину спас сосед – офицер запаса и педагог-психолог кадетского корпуса Илья Соколов. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«НЕ ДЫШАЛ И СИНЕЛ»

ЧП случилось вечером 5 августа в СНТ «Зеленый луг» в Искитимском районе. Около 22:00 пенсионер-дачник ужинал шашлыком, но не смог прожевать большой кусок мяса и подавился. Мужчина упал на землю, его супруга стала звать на помощь.

- Я услышал ее крик, подбежал. Сосед лежал на земле, не дышал и уже синел. Попытался вытолкнуть застрявший кусок, применил прием Геймлиха: это когда встаешь сзади, оборачиваешь руки вокруг живота подавившегося и начинаешь резко толкать его. Но кусок не вышел. А сосед не просто не дышал, у него просто остановилось сердце. Я тогда сделал ему непрямой массаж сердца, смог запустить сердце обратно. Сын соседа помогал в этот момент, делал отцу искусственное дыхание. В результате сосед начал дышать через раз, с хрипом. Видимо, благодаря приему Геймлиха, кусок мяса немного сместился, что дало возможность дышать, – рассказал КП-Новосибирск Илья Соколов, который работает педагогом-психологом в Казачьем кадетском корпуса им. Героя РФ Олега Куянова.

Илья Соколов работает в Казачьем кадетском корпусе в Бердске. Фото: Предоставлено героем публикации

Скорую родные пострадавшего, конечно, вызвали сразу. Но, со слов очевидцев, врачи долго блуждали по СНТ. В итоге уже в тяжелом состоянии дачника отвезли в реанимацию Искитимской ЦРБ. Врачи провели операцию и извлекли из дыхательных путей кусок мяса размером в 5 см.

- Я офицер запаса, вышел на пенсию по выслуге лет, последнее место службы – военная база ВС РФ в Таджикистане. Опыт оказания помощи у меня есть. Родственники говорят, что мужчина сейчас подключен к аппарату ИВЛ. Врачи комментируют, что он в тяжелом состоянии, пока без положительной динамики. Надеюсь, что в больнице сделают все необходимое и состояние мужчины улучшится, – добавил Илья Соколов.

СКОРАЯ ЕХАЛА ДОЛГО?

Соседи пострадавшего жалуются: скорая могла бы приехать раньше:

- От Искитима до СНТ «Зеленый луг» ехать ровно 20 минут! Но скорая почему-то поехала в другое дачное общество, из-за этого было потрачено драгоценное время. При вызове был задан вопрос диспетчеру: «Точно ли понятно, куда ехать?». На что был положительный ответ: «Да». Мы предлагали объяснить дорогу, но нам в этом отказал диспетчер. Пока ждали скорую, кто-то из службы перезвонил и просил уточнить нашу улицу, как выяснилось при разговоре, скорая вообще уехала в другое место. Это стоило здоровья человека, очень надеемся, что он сможет выкарабкаться, – написали местные жители в соцсетях.

Но при этом дачники поблагодарили фельдшера и врачей за само оказание помощи. В Искитимской ЦРБ уточнили, что пострадавший уже в сознании:

- Бригада скорой медицинской помощи выехала в СНТ через 2 минуты после того, как вызов был принят диспетчером. Автомобиль ехал с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Задержка в пути связана с поисками адреса в вечернее время. Пострадавший мужчина находился в сознании. Помощь пациенту оказана в полном объёме. В настоящий момент врачи-реаниматологи борются за жизнь пациента, – прокомментировали в Искитимской ЦРБ.

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