«Я знаю, за что я мучаюсь. Наташа жива!»: мать 23 года скрывала, что ее дочь не умерла

Мама девушек (на фото слева вверху) сказала Нине (на нижнем фото - справа), что ее сестра (на фото справа - крайняя) умерла. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Сибирячка нашла 26-летнюю сестру, которую с детства считала умершей. Нина даже бывала на могиле у девочки. Во всяком случае, она так думала. Почему жительница новосибирского села много лет заблуждалась, и как вскрылась правда, в материале Вадима Алексеева.

Семья из села Покровка под Новосибирском была большой, многодетной, но не счастливой. Отец пил, а пьяным избивал жену. Вероятно, поэтому очередные роды начались раньше времени и внезапно. Акушерку пришлось подменить десятилетней дочери Нине.

Семья жила в этом доме. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

- Момент перерезания пуповины не забудется. Помню, как ножницы калила на газу, чтобы перерезать пуповину. Помню, во что одевала девочку. Помню, как все окружили ребёночка. На кровати мама ее одевала в распашонки, розовый костюмчик вязаный. Я попросила: «Можно я имя дам»? Мама сказала: «Ну, пожалуйста». Я сказала: «Хочу, чтобы её звали Наташей». Мама сказала: «Да, конечно, путь будет Наташей». Ушла. Потом вернулась. Вернулась одна. Она сказала: «Понимаешь, дочка, ребёнок родился восьмимесячным, а дети в восемь месяцев не выживают», - рассказала КП-Новосибирск Нина.

Только родившаяся сестренка Наташа умерла. С этой мыслью Нина жила долгие годы. А когда спросила у матери, где похоронена девочка, та показала на кладбище неприглядную могилу без таблички. Только потом, спустя годы, Нина поймёт, что покоится там совсем другой, посторонний человек.

На фото - родные братья и сестры - Леша, Лена, Паша и Нина. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

- Мама онкологией заболела, когда ей было 49. День был майский, тёплый. В очередной раз вызвали скорую. Скорая приехала, медики развели руками, но уже сделать ничего не могли. Она кричала-кричала, потом, знаете, как в фильмах каких-то, у неё глаза ясные стали и речь ровная, как будто её отпустили боли. Она сказала: «Я знаю, за что я мучаюсь. Мои муки – это искупление за тяжкий грех. Наташа жива». Я в шоке была. «Как жива?» «Её забрала семья медиков. В роддоме я её оставила». На какие-то мои вопросы она - опять: «Оставь меня, я сейчас посплю и всё тебе скажу». Я вышла из комнаты. В доме такая жуткая тишина стала, я заглянула в комнату, она уже умерла...

Мама девушек раскрыла тайну о судьбе дочки только перед смертью. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Так Нина узнала, что её Наташа жива. Но тут же со смертью матери потеряла ниточку, которая могла бы привести к младшей сестре. О девочке, как оказалось, знал кое-кто из родни, но след всякий раз обрывался. Тётка из другого региона, которая как выяснилось, была осведомлена больше всех, тоже не успела ничего рассказать. Она умерла раньше, чем к ней приехала Нина. Казалось, старшую сестру просто преследует рок.

Нина начала искать сестру в 2020 году. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Нина тогда написала в программу «Жди меня». Там сотрудники тоже подключились к розыску. Когда сказали сдать тест ДНК, Нина боялась верить: неужели появился шанс? Оказалось, да, девочку – точнее уже взрослую 26-летнюю девушку – действительно отыскали. Правда, зовут её не Наташей, а Любой. Она очень похожа на маму.

- Она была очень робкой. Когда я разговариваю с Любой, вот мама была такая: боялась всех обидеть всю жизнь, всех оправдывала. Как бы с ней не поступили, она для любого человека находила оправдание.

На этом фото - девушки после первой встречи на съемках. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

У них – разлучённых в детстве - за эти годы накопилось многое, о чём нужно поговорить. И, конечно, восстановить события прошлого.

Как только малышка появилась на свет, родная мать отнесла её в роддом. Отдала, чтобы девочка не росла в семье отца-тирана, от которого сильно доставалась и детям. Девочку удочерила бездетная семья врачей, именно они назвали ее Любой. А жили не так уж далеко – в 40 километрах от родной семьи своей приёмной дочери.

Дети оплакивали маленькую сестру, а она росла в другой семье. Фото: предоставлено Любовью ЧЕРНОВОЙ.

Ей было 12, когда узнала, что где-то есть другая её семья, родная. И Люба тоже хотела эту семью найти. У неё самой уже - трое сыновей. А теперь ещё знакомится со своими многочисленными братьями и сёстрами.

Сейчас Нина и Люба общаются каждый день. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Обычно не задумываешься о том, как много людей разлучено со своими близкими и не знают, где их искать. Но знает частный сыщик из Новосибирска Дмитрий Карпович. Воссоединять семьи для него – часть профессии.

- В основном заказы идут на восстановление именно утраченных родственных связей. Родственных связей, дружеских связей. Обращаются в основном родственники. Либо это дедушка, прадедушка - нужно найти, где он умер, как жил. Либо – дальних братьев, сестёр, - рассказал КП-Новосибирск частный детектив.

Кстати, чудес для того, чтобы исполнить поручение клиента, не требуется. Во многом помогает интернет.

- Механизм поиска - достаточно простой. Существуют всевозможные боты, которые определяют по фамилии, имени и региону проживания - сколько людей примерного возраста, выясняем адреса проживания. Далее выезжаем на место, опрашиваем соседей. Какую-то информацию всегда можно найти в интернете. Стопроцентной гарантии успеха, конечно, нет. Но зачастую найти родного человека реально. Даже если вы не вместе – десятки лет.

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