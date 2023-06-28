«Мама надела на малышку чепчик и унесла»: сибирячка нашла сестру, которую считала умершей

Мама девушек (на фото слева вверху) сказала Нине (на нижнем фото - справа), что ее сестра (на фото справа - крайняя) родилась недоношенной и не выжила. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Жительница Кочковского района Новосибирской области Нина Могилина, в девичестве Крылова, всю свою сознательную жизнь искала ответ на вопрос: жива ли ее младшая сестра Наташа? У нашей героини нелегкая судьба: она жила в семье с отцом-тираном, который не раз говорил, что убьет детей. Младшую дочку мама родила в ночь после побоев, и принимала роды тогда как раз 10-летняя Нина. Утром девочку унесли, сказав юной акушерке, что новорожденная умерла. Но через 26 лет правда раскрылась: девочка, а теперь уже взрослая молодая женщина, жива. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

«КТО СПРЯТАЛСЯ - МОЛОДЕЦ»

Историю семьи Крыловых можно было бы смело назвать сагой. Здесь и герои с непростыми характерами, и тайна длиной в жизнь, и слезы, и боль, и необыкновенная радость.

Все началось в селе Покровка Кочковского района Новосибирской области. Именно там встретились и полюбили друг друга родители Нины. Папа - огромный мужик, рукастый, умный и образованный, приехал в Сибирь по распределению. Мама - тихая, добрая, покладистая женщина. К тому моменту у нее уже была одна дочка от первого брака. Молодые поженились, сразу пошли дети один за другим. В 1986-м родился первенец Алексей, через год - Нина, а еще через год - Павел. Когда младшему исполнился годик, глава семьи засобирался на родину - в Ставрополье. Родители все продали и уехали в село Северное Александровского района.

Семья жила в этом доме. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Жизнь на новом месте резко переменилась. Отец начал пить.

- Когда напивался, превращался в зверя - его боялся весь поселок и даже местный участковый, - рассказывает КП-Новосибирск Нина Могилина. - Потом он стал проявлять агрессию к нам, детям. И мама делала все возможное, чтобы защитить. Один раз уезжала с нами в Сибирь, к родителям. Но отец приехал, уговорил вернуться - и она его простила.

Мама девушек с еще одной их сестрой Леной. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Нина помнит из детства, как спасала маленького братика Сашу. Пьяный отец стоял около детской кроватки с ножом. Девочка, увидев это, отвлекла его, а потом, схватив ребенка, вылезла с ним через окно в сад, где спрятала. О том случае Нине напоминает шрам на руке - порезалась об оконное стекло:

- Это было тяжелое время. Кто спрятался, тот молодец.

Несмотря на непростую жизнь с отцом-тираном, в семье продолжали появляться дети - еще две девочки и мальчик. Главная история этой семьи связана как раз с самой младшей сестренкой.

ПРИНЕСЛА СНЕГ, ПЕРЕРЕЗАЛА ПУПОВИНУ

История появления девочки Наташи тяжелая. Многодетная мама была на восьмом месяце беременности, пьяный муж налетел на нее. Все началось с пощечин, а закончилось сломанными ребрами и разбитым носом. Ночью у женщины начались схватки, звать на помощь некого, телефона нет. Появиться на свет сестренке помогла 10-летняя Нина.

- Я помню, как мама просила принести снег, чтобы положить на живот. Сказала набрать его в полотенце, но я не нашла его, поэтому сняла наволочку с подушки, на которой были узоры. Помню, что снега было мало на улице - на юге зимы другие, - объясняет КП-Новосибирск Нина Могилина.

На фото - родные братья и сестры - Леша, Лена, Паша и Нина. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

Дочка четко выполняла все указания, а после перерезала пуповину.

- Наутро мама надела на малышку чепчик, теплую шапочку, распашонку, розовую вязаную кофточку в белую полоску. И унесла. Вернулась она уже без нее. Мне сказала, что девочка умерла, потому что родилась недоношенной. Я уже тогда не поверила ее словам: как мог ребенок, который утром улыбался, так быстро умереть?.. - вспоминает наша собеседница. - Я была под огромным впечатлением после произошедшего ночью. И даже имя ей выбрала - Наташа. Я была фанатка Наташи Королевой. Помните, была песня «Маленькая страна»?

Отец же мало любил детей, а в тот вечер, когда набросился на беременную жену с кулаками, сказал: «Чтобы тебя с дитем не было, иначе убью».

- Свои обещания он всегда держал. Я помню реакцию отца в тот день: он увидел, что у мамы живота больше нет и ребенка тоже нет, но ни о чем не спросил, - продолжает Нина.

КОНФЕТЫ ДЛЯ НАТАШИ

Дети оплакивали маленькую сестренку. Особенно страдала Нина. Она считала, что что-то сделала не так во время родов, и думала, что мама скрывает от нее правду.

- Весной, в родительскую субботу, мы ходили на кладбище. И я все выспрашивала у мамы, где она похоронила малышку, ведь все наши родственники здесь. Она показала мне на какой-то холмик с крестиком - то была чужая заброшенная могилка. Я приносила туда конфеты и цветы, - говорит Нина.

Дети лплакивали маленькую сестру, а она росла в другой семье. Фото: предоставлено Любовью ЧЕРНОВОЙ.

В октябре 1998 года многодетная мама устроила второй побег от мужа в Сибирь. Собрала детей и рванула. Так закончилась игра на выживание. Ведь еще через 4 года родственники из Ставрополья сообщили, что отец умер, ему был 41 год. Жена и дети выдохнули.

В 49 лет на тот свет засобиралась и мама: за 2 года сгорела от онкологического заболевания. На смертном одре женщина раскрыла Нине тайну:

- За несколько минут перед уходом мамины глаза прояснились, речь стала четкая и ясная. Она сказала: «Я знаю, за что терплю такие муки. Это искупление за мой большой грех». И призналась, что в то утро унесла Наташу в больницу, а потом ее удочерила семья медиков. Когда я стала расспрашивать ее о подробностях, она сказала, что устала, и умерла.

Мама девушек раскрыла тайну о судьбе дочки только перед смертью. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

«КАКАЯ ТЫ КРАСИВАЯ! ПРОСТИ НАС!»

Нина начала искать сестру в 2020 году. Думала, что найдет быстро - соцсети помогут. Также она съездила в Ставрополье к родственникам, которые могли что-то знать. Но тетя, которая могла бы помочь, умерла. В роддом молодая женщина тоже не смогла попасть из-за ограничений по ковиду. Помогли программа «Жди меня» и муж, который настоял: «Ищи, чтобы сердце успокоилось».

На программу Нина попала только со второй попытки - не хотела выносить историю семьи на всю страну. Но когда сотрудники программы попросили сделать тест ДНК и сказали: «Нам есть с чем сравнить», - Нина не выдержала и полетела в Москву на съемки.

Нина начала искать сестру в 2020 году. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

…Когда ведущие объявили о встрече, старшая сестра облегченно выдохнула. Она очень боялась, что к ней никто не выйдет или что у сестры все хорошо и ей не нужны новые родственники. Нина расплакалась, обнимая младшую:

- Какая ты красивая! Какая красивая!.. Прости нас.

Пропавшую девочку новые родители назвали Любовью. Красивая, высокая, похожая на родного отца. Жила она в семье медиков, которые после гибели первого ребенка больше не могли иметь детей. Их дом стоял в соседнем селе Новокавказском, в 40 километрах от Северного. Родители девочки постоянно были в разъездах, а Люба росла с бабушкой. В 12 лет девочка узнала, что приемная: во время ссоры соседка в сердцах выкрикнула, что та им не родная. Пожилой женщине пришлось рассказать правду с примесью горечи: что родная семья была неблагополучной, а мать хотела ее продать, чтобы уехать со старшими детьми на север.

На этом фото - девушки после первой встречи на съемках. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

- К моей родной маме я много лет испытала только обиду и ненависть. Сейчас негативных чувств уже нет, - призналась Любовь. - У меня был сложный жизненный период, когда очень нужна была поддержка мамы, мне этого не хватало. И решила найти ее, а также возможных братьев и сестер, чтобы мы друг у друга были.

К 26 годам Люба Чернова успела выйти замуж, родить троих сыновей: старшему - 6 лет, младшему - 2 годика.

Сейчас Нина и Люба общаются каждый день, восполняя пробелы прошлого. С братьями и сестрами младшая сестра тоже познакомилась, но пока лично ни с кем не встречалась, хотя планы есть.

Сейчас Нина и Люба общаются каждый день. Фото: предоставлено Ниной МОГИЛИНОЙ.

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