Отмененные выступления и танцы до полуночи: 15 ярких фотографий с новосибирского фестиваля «Ветер Сибири» - День 3

Фестиваль «Ветер в Сибири» шел три дня. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

В Новосибирске завершился рок-фестиваль «Ветер Сибири». 13 августа был последний день, когда люди могли насладиться выступлениями любимых групп. Погода поняла, что «панки грязи не боятся» и решила больше не испытывать отдыхающих дождем. Чем же запомнился финал фестиваля зрителям? Рассматриваем в фотографиях.

Подрастающее поколение в восторге. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Многие приехали на фестиваль с детьми. Ну а почему нет? И музыку хорошую послушают, и в поле побегают.

На сцене Павел Пиковский. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Первые выступления в третий день начались на дневной сцене. Одним из самых ожидаемых артистов был Павел Пиковский – певец и лидер группы «Хьюго».

В последний день народу было больше, чем в другие. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

К 4 часам народ стал подтягиваться к главной сцене. Там ожидали выступление групп «7Б», «Ундервуд» и «The Hatters».

Ой, а кто это тут у нас? Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Неожиданным гостем фестиваля стал символ ХК «Сибирь». Правда, не в натуральную величину, а только его игрушечная копия. Ему было теплее всего.

Группа «7Б». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

На сцене группа «7Б». Вокалист Иван Демьян приехал на фестиваль с сыном, который играет на гитаре. Вот и подули молодые ветра.

Своя ноша не тянет. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Что не сделает, чтобы увидеть звезд отечественного рока.

Чудеса на виражах. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Во время выступлений зрителям показали небольшое авиашоу.

Группа «Ундервуд». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Фанаты ликуют. На сцене группа «Ундервуд». Они исполнили свои хиты «Гагарин, я вас любила», «Нельзя заходить в спальню к богу», «Lavazza».

Не все зрители остались довольны концертом. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Но многие зрители разочаровались в фестивале. Они не услышали свою любимую группу «План Ломоносова». Музыканты приехали в Новосибирск, но не смогли выступить, потому что им не дали провести саундчек.

Ирокез – популярная прическа панков. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Многие вспомнили молодость, и сделали себе ирокезы.

Выше руки! Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Хедлайнеров встречали аплодисментами и улюлюканием.

The Hatters взорвали своими хитами. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Финальным аккордом стало выступление группы The Hatters. Несмотря на то, что время перевалило давно за полночь, люди танцевали и пели до хрипоты в голосе.

Пошла жара! Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Фестиваль завершился 13 августа. Для Новосибирска это знаковое мероприятие. Что-то типа «Нашествия», но на сибирский манер. Да, не обошлось без казусов и неприятностей, но надеемся, что организаторы учтут все недочеты и мы увидимся на следующем фестивале!

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