«Випы» в луже и отмененные артисты: какими скандалами запомнился фестиваль «Ветер Сибири»

Не все было так красочно на фестивале, как хотелось бы. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

В Новосибирске на аэродроме «Мочище» с 11 по 13 августа прошел рок-фестиваль «Ветер Сибири». Гости ждали его несколько лет, прошлый отменили из-за коронавируса. Популярные группы, море веселья и ностальгии - это все предвкушали гости, которые съехались в Новосибирск из разных городов, но ожидание и реальность разошлись. КП-Новосибирск собрала все положительные и отрицательные моменты в организации фестиваля.

«ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ?»

Так как фестиваль шел три дня, зрители могли приехать на аэродром с палаткой. Для таких казалось, что были созданы все условия: машина с водой, чтобы умыться и почистить зубы, в отдельной палатке термоподы с кипятком, чтобы попить чай. Биотуалеты были грязноваты, но тут главное, как при прыжке с парашютом – не смотреть вниз.

Людям было где умыться и почистить зубы. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Выступления местных рок-групп прошли на так называемой дневной сцене. Публика разогрелась и вечером ринулась уже к главной сцене, где анонсировали выступления группы «Ария», Найка Борзова, Владимира Кузьмина. И тут случился первый скандал. Зрители делились на категории – кто будет смотреть шоу стоя, а кто - сидя на трибуне.

Многие зрители покупали места на трибуны, но пришлось стоять. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

- Купили билеты за 7 тысяч рублей, места у сцены, а в итоге приехали - там не было наших мест там даже не было этих трибун (видимо, их не успели установить все - Ред.) За что мы заплатили деньги? Трибуны вообще нашей не было, - пишет в отзывах Марина, гостья фестиваля.

- Волонтер, показывая нам трибуну, на которую мы должны были сесть согласно билетам, путалась в показаниях, где самые дорогие места, а где дешевые. Но можно было не напрягаться. Независимо от цены все места на трибунах были одинаково ужасны. Сидеть на них не имело никакого смысла. В итоге, мы простояли весь концерт ближе к сцене, хотя в планах было сидеть, - пишет еще одна гостья Лада.

Дальше – больше. Один из экранов, на который транслировали фестиваль, сломался. Он рябил или же показывал половину выступающих. С горем пополам его починили.

АРТИСТЫ ИЗВИНЯЛИСЬ

Некоторые артисты выбились из тайминга. На каждую группу выделяли по часу. Однако, «Мукке» вместо часового сета, пришлось отыграть всего 20 минут. Фанаты негодовали.

Певец группы "Мукка" извинился перед зрителями. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Сам же артист был краток в комментариях.

- Друзья, вы сами все видели. От нас – простите. В ноябре увидимся, - написал солист группы.

МЕСИЛИ ГРЯЗЬ И ПРОВАЛИВАЛИСЬ В ЛУЖИ

Организаторам помешал и дождь, который лил весь второй день. В итоге ливень затопил главную сцену, артистам пришлось переезжать.

Обладатели сидячих вип-мест тусили вместе с обычными зрителями, стоя в лужах и грязи.

- На заметку организаторам - просто в кроссовках по такой грязи ходить неудобно, особенно после наступления темноты, так как дорога от дневной сцены к выходу с феста у вас без освещения, несколько раз наступал в лужу вчера. Простое и недорогое решение - выложить из досок дорожку, хотя бы в местах, где максимально много грязи и лужи. Думаю, при вашем бюджете это точно можно потянуть - позаботитесь о людях, - пишут зрители.

«НАМ НЕ ДАЛИ СДЕЛАТЬ ПРОГОН»

Еще большее разочарование гостей фестиваля ждало на третий день. В расписании произошли колоссальные изменения. Группа «План Ломоносова» отменила выступление в день концерта.

- Мы приехали на площадку и ждали, когда пройдет чек у группы «7Б». После них были мы. Около часа мы настраивали сцену, подключали провода. Начали настраивать ушные мониторинги, чтобы слышать, как мы играем, как прописано в нашем техническом райдере. Отметим, что наш чек начинается с того момента, когда уже все подключено, - рассказали участники группы в своем телеграм-канале.

Группа "План Ломоносова" отменила выступление. Фото: скриншот из видео

По словам артистов, к ним подошли какие-то люди и сказали, что их прогон закончен. При этом аппаратура еще не была настроена.

- Мы спрашиваем: «А как мы будем играть, если мы еще ничего не настроили?». В ответ услышали: «Ну не знаем». Сказали, что есть другие группы, кто уже настроился и готов играть прямо сейчас. Мы спросили: «То есть мы не играем?», нам сказали: «Ну получается так. Форсмажорная ситуация», - продолжают артисты.

Участники группы расстроились, что не смогли выступить перед публикой.

- Мы заранее договаривались с организаторами. Они сказали, что готовы. А по итогу ничего не оказалось готовым. Как нам играть? – возмущаются артисты. — Было похоже, что людям не особо интересно было, чтобы мы сыграли. Едем с чистой совестью домой. Но осенью мы еще увидимся.

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