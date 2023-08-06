Новосибирец утонул в Оби, пытаясь переплыть с острова на берег: его друга спасли очевидцы

27-летний парень утонул на пляже у Бугринского моста. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске 27-летний мужчина утонул в Оби на Бугринском пляже. Трагедия случилась вечером в субботу, 5 августа. Как позже рассказали КП-Новосибирск очевидцы, он вместе с другом пытался переплыть с небольшого островка реки на берег.

— Я вместе с братом учил свою подругу плавать, когда в какой-то момент мы услышали крики — кричали двое парней, не на русском языке. Потом мы услышали, что кричат «помогите». И я, и брат и еще двое мужчин сразу поплыли в их сторону, — рассказал КП-Новосибирск Владислав Чибисов. — Мы с братом подхватили одного мужчину и стали его вытаскивать, те двое парней стали вытаскивать второго. Но что-то у них, видимо, пошло не так. Я только на миг обернулся и в тот момент мужчина уже ушел под воду.

Спасенного пловца вытащили на берег и вызвали ему скорую помощь. На место также прибыли спасатели и водолазы.

— Как я понял, эта компания из пятерых парней отдыхали у реки и переплывали на небольшой островок. Трое остались там, а двое поплыли обратно и начали тонуть, — пояснил Владислав.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции.

Спасатели МАСС также отметили, что за два часа до трагедии выезжали на тот же пляж, чтобы помочь другому мужчине, который наглотался воды. Ему оказали первую помощь. А сами горожане отмечают, что в этой местности нередко происходят несчастные случаи.

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