Отдыхающие позвонили спасателям: на новосибирском пляже утонул 27-летний мужчина

В поисках утонувшего пришлось задействовать водолазов. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске 27-летний мужчина утонул на Бугринском пляже. Произошло это вечером 5 августа. Очевидцы вызвали спасателей, когда мужчина, плавая в реке, вдруг пропал из виду.

— Вызов спасателям поступил между 18.00 и 20.00. По словам очевидцев, в это время на воде возле Бугринской косы пропал мужчина. В поисках пришлось задействовать водолазов, которые обнаружили тело мужчины 1995 года рождения, — сообщили спасатели МАСС.

Тело погибшего передали полиции. Также спасатели рассказали, что за два часа до трагедии выезжали на тот же пляж, чтобы помочь другому мужчине, который наглотался воды. Ему оказали первую помощь

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