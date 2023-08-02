«Мама проснулась, а дочки нет»: 5-летняя девочка из Новосибирска утонула в Катуни, пока родители спали

Следователи показали видео с места гибели 5-летней девочки из Новосибирска на Алтае. Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Следователи показали видео с места гибели 5-летней девочки из Новосибирска на Алтае. Девочка утонула в реке Катунь.

— В ночь на 2 августа семья из Новосибирской области, отдыхавшая турбазе в Чемальском районе, обратились в полицию с заявлением об исчезновении 5-летней дочери. Девочка пропала из арендованного домика, пока родители спали, — сообщили в СК по Республике Алтай. — Мама, проснувшись ночью, потеряла дочку. И найти ее самостоятельно не смогла.

Девочку обнаружили погибшей на расстоянии 200 метров вниз по течению реки Катунь от места ее исчезновения. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело ребенка отправили на судмедэскспертизу.

Как рассказали КП-Новосибирск сотрудники турбазы, семья девочки только приехала на отдых. Родители легли спать, устав с дороги.

— Заселились они в 18:00. Сняли домик, хотели отдохнуть с дороги: легли спать. Около двух часов ночи мать проснулась и обнаружила, что дочь пропала. Кинулась на поиски, разбудила сотрудников базы. Мы позвонили в полицию и стали искать ребенка на территории турбазы, — сообщила КП-Новосибирск сотрудница турбазы. — Как девочка вышла из домика, я не знаю, возможно родители оставили дверь приоткрытой из-за духоты. Днем сотрудники турбазы помогают следить за детьми, но ночью мы не дежурим.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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