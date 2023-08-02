Ушла из домика пока родители спали: на Алтае утонула 5-летняя девочка из Новосибирска

На Алтае утонула 5-летняя девочка из Новосибирска.
Фото: Анна ПАШАГИНА
На Алтае утонула 5-летняя девочка из Новосибирска. Малышка отдыхала на турбазе на берегу Катуни в Чемальском районе вместе с семьёй.
Родители девочки обратились в полицию в ночь на 2 августа с заявлением о пропаже ребёнка. Девочка пропала поздним вечером из арендованного на турбазе домика пока родители спали.
- Проснувшись ночью, мать не обнаружила ребенка, самостоятельные поиски результата не принесли, — пояснили в региональном СК.
Тело девочки без признаков насильственной смерти обнаружили в реке Катунь в 200 метрах от места происшествия.
Сейчас проводится судмедэкспертиза, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи проводят проверку.
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