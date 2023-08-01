«Потру 200 тысяч о могилу»: ясновидящая, зарабатывающая миллионы на странных обрядах, оказалась переодетым мужиком

Арестованный экстрасенс переодевался в цыганку Риту и обманывал женщин с 2016 года. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области // Управление судебного департамента НСО

32-летний цыган Дмитрий Пащенко - любитель шоу с переодеваниями. Несколько лет он превращался в цыганку Маргариту и обещал клиенткам любовь, здоровье и успех. Те дарили ему кофеварки, ноутбуки, давали золото для обрядов и, конечно, платили огромные деньги - миллионы! Даже не подозревая, что перед ними переодетый мужик. Последняя жертва актера-манипулятора - жительница Новосибирска, она отдала мошеннику 4,7 миллиона рублей! В итоге шоу Дмитрия закончилось за решеткой. Но надолго ли? Ведь для цыгана это не первый приговор.

Мужчина в образе гадалки обманул продавщицу в 2016 году. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

«ПРОДУКТЫ, ДЕНЬГИ И ВОЛОС С ГОЛОВЫ»

Несмотря на русское имя, Дмитрий - цыган. Раньше жил с табором в Ленинске-Кузнецом. Там, когда парню было 26 лет, и началась история его альтер-эго - цыганки Риты. Уже потом судебная экспертиза обнаружит у Дмитрия смешанное расстройство личности и склонность к манипулятивному поведению, но при этом признает его полностью вменяемым. Пока же парнишка, не желающий работать, накупил цветастых платков и юбок, косметики и туфель, отрастил волосы, посмотрел несколько роликов с гаданиями и уверенной походкой на каблуках вошел в роль пророчицы-целительницы с булгаковским именем Маргарита.

Сейчас путь «успеха» Маргариты можно проследить по возбужденным уголовным делам. Итак, первое попадание случилось в родном городе однажды в декабре. В образе цыганки Дмитрий с напарницей зашел под конец рабочего дня в небольшой магазинчик. Завел разговор с уставшей продавщицей, обнаружил у нее сильную порчу и предложил исцелить.

- Напуганная продавец пригласила незнакомку в подсобку, где отдала ей волос с головы для «магического обряда» и всю выручку магазина. А после завершения сеанса еще и продуктами отблагодарила, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Под предлогом лечения и снятия порчи переодетый экстрасенс забрал выручку и продукты. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Тогда заработок Марго составил 40 тысяч рублей, но через два дня морок с продавщицы спал. Она поняла, что ее обманули, и пришла в полицию. После проверки записей с камер в магазине опера начали искать цыганку. Они искали женщину, но каково же было их удивление, когда нашли Дмитрия. Вскоре его задержали в характерном женском образе и возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд дал условный срок - 1 год и 6 месяцев.

Дмитрия наказание не смутило, и почти сразу после приговора он вновь надел свою «униформу». В следующий раз на удочку попалась молодая мама из поселка под городом Белово. В обмен на гадания она подарила Маргарите-Дмитрию кофеварку, постельное белье, помогала деньгами. Когда же цыганка потребовала ноутбук, клиентка отказала, но в ответ услышала угрозы о смертельной порче на четырехлетнем сыне, который тут же сильно закашлялся.

- Испугавшись за сына, женщина отдала ноутбук. Но потом опомнилась, засомневалась и обратилась в полицию. Гадалку задержали и через несколько часов забрали компьютер, - уточнили в полиции Кузбасса.

Мошенника задержали в женской одежде. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

На этот раз суд назначил Дмитрию колонию-поселение, до которой осужденный должен был добраться сам. Но вместо этого тот выбрал другой пункт назначения и удрал в Новосибирск, где и начался второй сезон его битвы экстрасенсов. Поймать беглеца было сложно, ведь у него нет ни гражданства, ни паспорта - лишь временное удостоверение личности.

ЗОЛОТО - В БАНКЕ, БАНКА У ЦЫГАНКИ

На дворе 2019 год. Дмитрий поселился на окраине новосибирского заводского района - в Первомайке, снял комнату в общежитии, оборудовал там экстрасенсорный кабинет, и вскоре к Маргарите потянулась жидкая очередь из желающих наладить жизнь магическим способом.

Естественно, сколько конкретно страждущих сняли порчу и лишились денег, никому, кроме Дмитрия, не известно. Мы в курсе лишь тех недовольных, кто обратился после услуг Марго в полицию. Так, с одной из клиенток цыганка взяла 20 тысяч рублей, а затем предложила принести ей все золото и еще 200 тысяч. Иначе клиентку ожидала смерть от порчи через год. Испуганная женщина сняла все деньги с кредиток, купила тысячу свечей, отдала все золото. Гадалка Рита сложила ювелирные украшения в банку с водой - якобы очистить - да так у себя и оставила. И попросила добавки - еще 180 тысяч.

- Эти деньги я отнесу на кладбище и буду шоркать ими могильную плиту, пока не сотрется твоя могильная порча, - басисто говорила Марго.

Суд дал мошеннику срок в колонии-поселении, но он скрылся и объявился в Новосибирске. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Клиентка тогда опомнилась. Впрочем, отрезвила женщину даже не абсурдность ритуала, а перспектива платить по еще одному кредиту. К тому же подруга прислала ссылку на ролик из кемеровских новостей про лжегадалку, которая один в один Рита из общаги. Мошенника тогда нашли, судили и отправили в колонию общего режима на 3 года. Освободили Дмитрия к лету 2022 года. Но тот сразу принялся за старое. Тут-то и попался по-настоящему жирный улов.

ОТВОРОТ И ПРИВОРОТ

Следующая потерпевшая - последняя на данный момент - женщина средних лет, она очень боится огласки. Опишем ее так: живет в достатке, но вот личная жизнь не клеится. Есть любимый человек, а замуж не зовет, еще и на сторону ходит. За то, чтобы услышать заветное «Выходи за меня», клиентка отдала Маргарите около 5 миллионов рублей. Не сразу, конечно. Суженый оказался сложным заданием - понадобилось несколько обрядов: сначала убрать соперницу, потом приворожить обратно к клиентке.

- В течение 11 месяцев Пащенко получал от потерпевшей деньги для проведения обрядов отворота и приворота. Общая сумма - 4,7 миллиона рублей, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия.

Теперь переодетому экстрасенсу грозит до 10 лет колонии. Фото: Управление судебного департамента НСО

Чтобы пострадавшая после того, как у нее кончатся деньги, не побежала в полицию, цыганка запугала ее до смерти. Та действительно боялась даже выйти из дома на улицу. Помогли подруги - успокоили и убедили обратиться в правоохранительные органы. Там быстро смекнули, о ком идет речь, ведь переодетый мужик был в розыске за неявку в колонию.

Силовики снова нагрянули к Маргарите. Гадай не гадай, в этот раз нашей героине светит немало лет в казенном доме. Ведь ущерб уже достаточно крупный, а рецидивов на книгу хватит. Отобьет ли последний срок тягу Дмитрия к переодеваниям и ворожбе? Узнаем лет через 8 - 10.

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