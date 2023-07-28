В Новосибирске заключили под стражу экстрасенса - он развел клиентку на 5 млн рублей

Мужчина оказывал экстрасенсорные услуги по нормализации семейных отношений. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске прошел суд над экстрасенсом Дмитрием – он развел клиентку почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина за деньги обещал вернуть гармонию в семейные отношения. Как пояснили в прокуратуре Новосибирской области, к Дмитрию обратилась женщина с просьбой приворожить сожителя.

Сибиряк согласился помочь. В период с июля 2022 года по июнь 2023-го он проводил сомнительные обряды. Путем обмана и злоупотребления доверием Дмитрий завладел деньгами своей клиентки. Ущерб составил около пяти миллионов рублей.

В отношении экстрасенса возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). В итоге его заключили под стражу на срок два месяца – до 27 сентября.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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