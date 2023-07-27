«Два года назад уволился, ушел в туризм»: что известно о пилоте вертолета Ми-8, разбившемся на Алтае

Вертолет рухнул в четвертом часу дня. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.

Четыре человека погибли и девять пострадали при падении вертолета Ми-8 в Горном Алтае. Ми-8 возвращал туристов с урочища Аккем в поселок Тюнгур. Внутри вертолета - 16 человек, включая экипаж. По предварительно информации, это были туристы из разных городов - Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии.

- Для туристов - это очень удобная логистика. Можно приехать в Тюнгур и за 20-25 тысяч рублей (с человека) на вертолете подняться на Белуху к Аккемскому озеру, по времени занимает – минут 30, в то время, как пешие туры туда по неделе. На Аккеме есть база, рядом с ней вертолетная площадка, бетонной площадки на ней нет – судна садятся в долине реки. Вертолеты летают туда и обратно по несколько раз в день, - рассказал «КП-Барнаул» алтайский гид Андрей Афонин.

Белуха - самая высокая точка Сибири, популярный маршрут. Вертолетом Ми-8, с которым случилось ЧП, руководил опытный пилот – 52-летний Вячеслав Демихов.

Во время крушения погибли 6 человек. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай.

- Он более 15 лет проработал в нашей авиакомпании, ни разу к нему нареканий не было, ЧП тоже не было. Два года назад уволился, ушел в туризм, - рассказали КП-Новосибирск в «Алтайских авиалиниях».

Сейчас пилот (он выжил) на допросе у следователей:

- Получил ожоги, летели с Аккема, получилось, как получилось, сейчас будем разбираться, - прокомментировал он КП-Барнаул.

Тем временем в соцсетях появилось видео жесткой посадки. Видно, что вертолет задевает ЛЭП, его начинает закручивать и судно заваливается на бок. Что могло произойти во время полета, прокомментировал пилот Виталий Соколовский, бывший военный летчик, майор в отставке:

- Есть несколько версий, почему вертолет мог задеть провода. Первая – высоковольтные провода не были нанесены на специальную карту, по которой осуществляется пилотирование. Составляет ее специальная служба Росавиации, она постоянно обновляется. У пилота она могла быть как в электронном (пилоты используют ее на планшете), так и в бумажном виде. Вторая версия – ошибка пилотирования: пилот мог посчитать, что расстояние до проводов достаточное, но ошибиться и задеть их. Третий фактор – метеоусловия: насколько сильным был ветер, все это тоже влияет и будет оценено во время расследования, - пояснил КП-Новосибирск Виталий Соколовский.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цена полета – от 60 до 230 000 рублей

Тюнгур - это крупный туристический центр и подножие знаменитой Белухи. Несмотря на свою удаленность от крупных городов (до ближайшего Барнаула почти 400 километров – прим. ред.), село Тюнгур считается важной точкой, именно отсюда начинается большинство пеших и конных маршрутов к знаменитой горе Белухе – сердцу горного Алтая. Поблизости расположены сразу несколько баз отдыха, предлагающие своим гостям походы к подножию горного хребта, на Кучерлинское и Аккемское озеро. Здесь же туристы отправляются в водные сплавы по реке Катунь, что является излюбленным аттракционом для российских рафтеров. Поэтому туристов здесь полным-полно в любое время года. Местные операторы предлагают своим клиентам вертолетные экскурсии по ближайшим окрестностям. Размер ценника на вертолет варьируется от 60 до 230 тысяч за полет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото с места крушения вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023: пожар на месте трагедии полностью ликвидирован

Публикуем первые кадры с места ЧП (подробнее)

В Республике Алтай частный вертолет загорелся при посадке — 6 пассажиров погибли и 7 пострадали

Вертолет Ми-8 разбился на Алтае, задев электрические провода (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber