В Республике Алтай частный вертолет загорелся при посадке — 6 пассажиров погибли и 7 пострадали

Вертолет задел электропровода и пошел на жесткую посадку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Днем 27 июля в Республике Алтай частный вертолет Ми-8 задел провода во время посадки и загорелся. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по республике, по предварительным данным, в результате жесткой посадки погибли 6 пассажиров и еще 7 — пострадали.

— В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — сообщает местное ГУ МЧС.

Пока неясно, были ли на борту новосибирские туристы.

Если вы знаете пострадавших, которые были на борту вертолета, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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