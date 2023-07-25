Год назад Новосибирск потрясло убийство школьницы мигрантом: чем в итоге закончилось громкое дело

Год прошел с того момента, как всю страну потрясло жестокое убийство. Фото: Стоп-кадр/Соцсети

Год назад в Новосибирске случилось громкое убийство. В ночь на 27 июля в Нижней Ельцовке 27-летний мигрант Хушнуд Хамроев на улице зарезал 17-летнюю школьницу. Бил с особой жестокостью – нанес 15 ударов ножом. И все это – на виду у немногочисленных водителей и прохожих. Это преступление потрясло весь город, а потом всю Россию. Рассказываем о расследовании и громком процессе над иностранцем.

«НАНОСИЛ УВЕЧЬЯ, ДУШИЛ»

Оля (имя изменено) начала встречаться с Хушнудом, когда ей было 15. Познакомились на улице, так как жили по соседству. Вскоре родители девушки узнали об отношениях, сначала были в шоке и против, потом смирились. И даже помогли парню устроиться на работу в местный супермаркет. Возле этого магазина потом и произошла расправа…

На работе Хамроев вел себя, как тихоня, но в отношениях оказался тираном: ревновал, распускал руки.

— Была такая информация непосредственно от нее, что то ли в порыве страсти, то ли в порыве ненависти он наносил увечья. Душил ее и избивал. На теле были синяки, — рассказывал КП-Новосибирск друг девушки Константин Ушаков.

За полтора года отношений пара то сходилась, то расходилась. Хушнуд не скрывал, что сам флиртует с другими (при это тоже с несовершеннолетними), да и Оля якобы начала с кем-то переписываться. Она в итоге окончательно решила уйти от мигранта. Но тот отказался отпускать.

Школьница пыталась бросить Хамроева, но тот снова к ней возвращался и умолял простить. Фото: СОЦСЕТИ

Соседка девочки вспоминала, как была свидетелем безобразной сцены, Хамроев в подъезде угрожал школьнице:

- Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу.

ПЫТАЛИСЬ СПАСТИ ДОЧЬ

Родители девушки вспоминали, что последние полгода дочка приходила домой в слезах. Однажды призналась: «Мама, он меня сильно избил!»

Взрослые тогда выяснили, что бэкграунд у мигранта показательный — однажды он уже сидел за причинение вреда девушке, и тоже несовершеннолетней. Нанес неглубокий удар ножом и отделался одним годом колонии.

Мать и отчим Оли думали, что им поможет полиция. Подавали три заявления об избиении, угрозах дочке. Но это не уберегло от ужасного исхода и гибели девушки.

Полицейских потом заподозрили в халатности, хотя те делились результатами внутренней проверки. Якобы мать несколько раз отказывалась от заявлений. Да и подавала их поздно — второй раз она пришла в полицию летом с жалобой на побои дочки, которые были еще в марте. Оставались вопросы и к семье, и к правоохранителям. Только девочку уже не вернуть...

За несколько дней до убийства на запись попал еще один показательный эпизод. Камеры видеодомофона сняли, как Ольга сидела с подружками на лавочке у подъезда. Когда они завидели Хушнуда с бутылкой пива в руках, поспешили скрыться в подъезде. Тот хотел ее задержать: «Давай поговорим секунду, пожалуйста». Подружки торопили: «Звони скорее маме». Мама девочки быстро спустилась вниз, мигранту преградила путь и пригрозила полицией.

Этой записью она действительно хотела поделиться с силовиками - в доказательство, что мигрант преследует дочь, но не успела.

В тот роковой день девушка пыталась убежать от преследователя. Фото: Стоп-кадр из видео

ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬСЯ НА РЫНКЕ

В день убийства Хамроев искал встречи с Олей. Подкараулил ее на улице. Разговор не задался, Хамроев достал нож. Девушка попыталась от него убежать: как она бежит по улице, а убийца настигает ее, заснял видеорегистратор одной из машин.

Один из водителей пытался остановить убийцу, но сел обратно в авто, увидев в руках преступника оружие. Ещё один свидетель — водитель такси, также пытался помешать отморозку, но тот, нанеся финальные удары, быстро убежал и скрылся в лесу. Скорая помощь приехала через 10 минут после вызова, но раны девушки оказались слишком серьезными.

Утром 27 июля мигранта задержали сотрудники ДПС. Его искали всю ночь, а взяли под утро, рядом с Хилокским рынком – там он у своих соотечественников пытался выяснить, как можно попасть из России в Таджикистан. А те и сдали его полицейским.

Хамроев не считает себя виновным почти по всем своим преступлениям. Фото: Мария НОВИКОВА

Мигранта отправили в СИЗО, суд над ним начался в апреле. Хамроеву предъявили обвинения сразу по 4 статьям: убийство, угрозы убийством, истязания и связь с несовершеннолетней. Хамроев признает вину только в убийстве. И даже на процессе заявляет журналистам, что Оля - виновата сама:

- Изменяла мне.

Его дело рассматривает Советский районный суд, ему грозит вплоть до пожизненного срока.

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