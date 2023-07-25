Шастают ушастые: откуда в новосибирском Академгородке столько кроликов

Кролики периодически попадаются на глаза прохожим. Фото: Константин БАКСАКОВ, Екатерина ЗАХАРОВА, Александр ПАЛЕЦКИЙ
В Академгородок ездят не только для того, чтобы посмотреть на институты и покормить белок. Белками как раз никого не удивишь. Другое дело - кролики. Возле международного томографического центра СО РАН на улице Институтской их можно встретить больше всего, целую стаю. Кроликов местные видят уже много лет - ушастым пора уже стать еще одним символом Академа.
Кролики разного цвета: и белые, и серые. Фото: Александр ПАЛЕЦКИЙ
- Кроликов мы изначально заводили для себя, держали на территории центра. Завели десятерых, а они начали размножаться. С тех пор их стало много, и они живут рядом, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Сагдеев.
Кролики живут возле центра уже 15 лет. Фото: Михаил ЗЕЛЕНИН
КРОЛИЧИЙ ПАРК
Молва о кроликах пошла далеко за пределы Академгородка, и горожане устраивают паломничества - посмотреть на пушистиков.
Кролики в основном питаются травой. Фото: Константин БАСКАКОВ
Ушастые облюбовали еще и ближайший парк и покидать его не собираются. Ведь не жизнь, а раздолье - люди подкармливают морковкой и капустой, дикие животные не угрожают.
Но и от угощений туристов не отказываются. Фото: Константин БАСКАКОВ
Раньше на территорию института пускали туристов, которые пришли специально, чтобы посмотреть на кроликов. Но теперь за порядком следят строже.
- Лет семь назад там можно было погулять с детьми, покормить кроликов, покачаться на качелях. Но с началом ковида калитку закрыли. От охранников слышала, что кроликов начали красть, - поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Ирина Козлова.
Кролики даже гуляют по улицам. Фото: Михаил ТЕНЕНЕВ
Но люди все равно, если не получается пройти, собираются около забора и смотрят через решетку. В 100 метрах от центра уже начинается лесок, и кролики иногда перебегают туда.
Некоторые кролики убегают в лес. Фото: Екатерина ЗАХАРОВА
За столько лет число кроликов превысило сотню. Фото: Екатерина ЗАХАРОВА
А временами из леса приходят дикие зайцы, но своим собратьям они не враги. Семей с кроликами они, правда, не заводят: хоть и относятся к одному отряду, но не скрещиваются.
ОСТОРОЖНО, КРОЛИК!
В Академгородке поставили специальные знаки. Фото: Читатели КП-Новосибирск
Лопоухих стало так много, что возле томографического центра даже появился собственный дорожный знак с изображением кролика. Но повезло и другим братьям нашим меньшим: в Академгородке есть еще пешеходный переход для ежиков, знак «Дорогу уткам» и надземный переход для белок.
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