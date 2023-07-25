Шастают ушастые: откуда в новосибирском Академгородке столько кроликов

Кролики периодически попадаются на глаза прохожим. Фото: Константин БАКСАКОВ, Екатерина ЗАХАРОВА, Александр ПАЛЕЦКИЙ

В Академгородок ездят не только для того, чтобы посмотреть на институты и покормить белок. Белками как раз никого не удивишь. Другое дело - кролики. Возле международного томографического центра СО РАН на улице Институтской их можно встретить больше всего, целую стаю. Кроликов местные видят уже много лет - ушастым пора уже стать еще одним символом Академа.

Кролики разного цвета: и белые, и серые. Фото: Александр ПАЛЕЦКИЙ

- Кроликов мы изначально заводили для себя, держали на территории центра. Завели десятерых, а они начали размножаться. С тех пор их стало много, и они живут рядом, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Сагдеев.

Кролики живут возле центра уже 15 лет. Фото: Михаил ЗЕЛЕНИН

КРОЛИЧИЙ ПАРК

Молва о кроликах пошла далеко за пределы Академгородка, и горожане устраивают паломничества - посмотреть на пушистиков.

Кролики в основном питаются травой. Фото: Константин БАСКАКОВ

Ушастые облюбовали еще и ближайший парк и покидать его не собираются. Ведь не жизнь, а раздолье - люди подкармливают морковкой и капустой, дикие животные не угрожают.

Но и от угощений туристов не отказываются. Фото: Константин БАСКАКОВ

Раньше на территорию института пускали туристов, которые пришли специально, чтобы посмотреть на кроликов. Но теперь за порядком следят строже.

- Лет семь назад там можно было погулять с детьми, покормить кроликов, покачаться на качелях. Но с началом ковида калитку закрыли. От охранников слышала, что кроликов начали красть, - поделилась с КП-Новосибирск местная жительница Ирина Козлова.

Кролики даже гуляют по улицам. Фото: Михаил ТЕНЕНЕВ

Но люди все равно, если не получается пройти, собираются около забора и смотрят через решетку. В 100 метрах от центра уже начинается лесок, и кролики иногда перебегают туда.

Некоторые кролики убегают в лес. Фото: Екатерина ЗАХАРОВА

За столько лет число кроликов превысило сотню. Фото: Екатерина ЗАХАРОВА

А временами из леса приходят дикие зайцы, но своим собратьям они не враги. Семей с кроликами они, правда, не заводят: хоть и относятся к одному отряду, но не скрещиваются.

ОСТОРОЖНО, КРОЛИК!

В Академгородке поставили специальные знаки. Фото: Читатели КП-Новосибирск

Лопоухих стало так много, что возле томографического центра даже появился собственный дорожный знак с изображением кролика. Но повезло и другим братьям нашим меньшим: в Академгородке есть еще пешеходный переход для ежиков, знак «Дорогу уткам» и надземный переход для белок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внимание, ушастые! В Новосибирском Академгородке появились дорожные знаки с кроликами

В Новосибирском Академгородке появились дорожные знаки с кроликами (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер