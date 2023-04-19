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НовостиОбщество18 апреля 2023 21:57

Внимание, ушастые! В Новосибирском Академгородке появились дорожные знаки с кроликами

В Новосибирском Академгородке появились дорожные знаки с кроликами
Галина СИМОНОВА
В Академгородке поставили специальные знаки для кроликов. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Академгородке поставили специальные знаки для кроликов. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирском Академгородке недалеко от Международного томографического центра СО РАН появились дорожные знаки с кроликами. Горожане заметили, что в последние годы там стали замечать много ушастых.

— Одного такого кролика заметили недавно, 18 апреля. Пробежал прямо рядом с нами, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Несколько лет назад в Академгородке также появился пешеходный переход для ежей — и дорожный знак к нему.

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