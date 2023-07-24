Сибирь теперь как тропики? Синоптики заметили, что грозовые облака стали «жить» дольше

Разбираемся с синоптиками, отчего грозы стали идти так часто. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске этим летом часто посреди ясного неба вдруг собирались тучи и лил дождь, сверкала гроза. А после - снова тепло до духоты. Такая же история в Томске, Барнауле. Кажется, будто климат в Сибири и правда стал как в джунглях. Так ли это? Разбираемся с синоптиками.

МОЛНИИ, ВЗРЫВАЮЩИЕ СТЕНЫ

Сибиряки за прошедшие выходные успели испугаться молний. Потому что опасные электроразряды оказались не где-то вдали, а попали в их дома. Например, в селе Яркуль Усть-Таркского района шаровая молния залетела в форточку.

- Это было у знакомой в деревне. Шар метался по комнате и вылетел в розетку. Осталась дыра в стене, сгорела вся проводка и лампочки лопнули в пыль по всему дому, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Наталья Сталоверова.

А в Барнауле молния проникла в дом через металлическую вентиляционную трубу. И прошлась через стены так, что аж вырвала штукатурку, прорвав обои. Заодно сожгла три телевизора, роутер и подпалила крышу.

ГРОЗЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ И ОПАСНЕЕ?

Специалисты из Западно-Сибирского гидрометцентра дают четкий ответ: нет. Но в последнее время грозовые облака стали «жить» дольше и больше расти в высоту. В этом есть вина жаркой погоды, которая держится с начала июля.

- В атмосфере сохраняется неустойчивость, в средней тропосфере (нижний слой атмосферы. - Ред.), на уровне 5 километров от Земли, и у самой поверхности Земли возникает область пониженного атмосферного давления. Обычно кучево-дождевые облака формируются во второй половине дня из-за испарения с почвы и водоемов. Чем больше прогревается воздух, тем мощнее идут вверх его вертикальные потоки. Жара только способствует большему развитию кучево-дождевых облаков, держатся они дольше, а дожди длятся с 4 - 5 часов вечера до самой ночи, - объяснила КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова.

Тут надо оговориться: метеорологи в отличие от прочих граждан ведут подсчеты по иной временной шкале. Это для нас новый день наступает в полночь, а для них - уже в 19.00.

- Да, мы фиксируем, что ночных гроз стало больше. Но это оттого, что и ночь по нашему времени начинается раньше. И для Сибири летом это вполне типичное явление, - продолжает Кичанова. - Грозы у нас в области еще продолжаются из-за того, что с Атлантики идет один циклон за другим. Проходя через северо-запад европейской части России, они достигают Сибири уже более насыщенными влагой. В последнее время в Новосибирской и соседней Томской области с 7 до 10 часов вечера идут интенсивные дожди. А в эти выходные у нас был самый большой показатель по осадкам - 44 миллиметра.

СЛОЖНОСТЬ ПРОГНОЗОВ

Предсказать очередные громы и молнии всегда сложно даже за день. Поэтому нередко вы можете прочесть: «Такого-то числа ожидается умеренный дождь с грозой». Дождь прошел, а вот грома вы не слышали.

- Увидеть грозовое облако можно только по факту, когда оно уже сформировалось. Когда на ДМРЛ (метеолокаторе. - Ред.) мы видим фиолетовые и бордовые очаги, это говорит о том, что облако несет грозу, а может, даже и град. Также мы можем собрать данные, откуда к нам пришла воздушная масса и куда она смещается. Но прогнозы на будущие дни составляются по барическому полю (распределению атмосферного давления. - Ред.), по температуре, по смещению атмосферных фронтов. Грозы проще спрогнозировать для всей области, нежели для города. Потому что облака, которые идут через нашу территорию, обязательно где-нибудь разрядятся грозой - если не в Новосибирске, то в другом населенном пункте, - говорит Наталья Кичанова.

К слову, какой бы слабой или мощной ни была гроза, молнии всегда представляют угрозу. Их цель - вода, высокие здания и металлические предметы.

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