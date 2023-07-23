Влетела в трубу и вышла в комнату: в Сибири молния взорвала стену дома, сожгла три телевизора и обесточила поселок

Молния вошла в трубу, а вышла через стену в комнате дома. Фото: предоставлено Евгением НЕФЕДОВЫМ

Молния проникла в дом к барнаульской семье. Для входа она использовала вентиляционную трубу. Вошла через нее, и вырвалась из стены в комнате. Заодно сожгла три телевизора и подпалила крышу.

– Это было утром, в 6:40. Резкий, прям резкий удар грома. Как грохнет-грохнет… Забегает 14-летняя дочь: «Папа, это что было?». Ну, что –гром. А потом смотрим: в комнате на стене сантиметров десять просто вырвало штукатурки, и она разлетелась по комнате. Как будто что-то под штукатуркой взорвалось, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Нефедов из коттеджного поселка «Спутник» в Барнауле.

След от молнии виден на трубе дома. Из-за удара загорелся чердак. Фото: предоставлено Евгением НЕФЕДОВЫМ

Почему молния решила пробить дыру в стене? Судя по всему, ее «заинтересовал» проходящий рядом кабель антенны. В одном месте – и вентиляционная шахта с металлическими стенками, и провод. Молния здесь решила завершить свой маршрут и вырвала штукатурку.

Одновременно молния прошлась по телевизорам. Их в доме было три. Все они сгорели от мощного разряда. «Погиб» и роутер с интернетом.

Место в стене, откуда вышел разряд. Фото: предоставлено Евгением НЕФЕДОВЫМ

Но в те минуты, когда сверкала гроза, хозяевам было не до фильмов и соцсетей – возникла новая угроза.

– Жена говорит: «Чем-то пахнет». А я зашел в ванную комнату, там над головой – вентиляционная шахта без решетки. Вижу: сверху что-то сверкает. Поднимаюсь на крышу, а там пламя полыхает, - описывает Евгений. – Кричу: «Девчонки, давайте воды!» Они открывают кран, а воды нет.

Оказывается, молния обесточила поселок, прошлась по изоляторам на ЛЭП – так, что вокруг разлетелось стекло. А еще остановила качающий воду насос. Так что в самый ответственный момент краны пересохли.

Молния разбила стеклянные изоляторы на ЛЭП в поселке. Фото: предоставлено Евгением НЕФЕДОВЫМ

Спасло то, что хозяева на случаи перебоев с водой запасаются пятилитровыми бутылями из магазина. Их и стали подавать главе семейства на крышу. К моменту приезда пожарных, он справился с огнем.

Сотрудники МЧС и представитель администрации потом все-таки подъехали и убедились, что дому больше ничего не угрожает. К счастью, не пострадали и люди. Молния оказалась разрушительной, но жильцов не тронула.

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