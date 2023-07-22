«Я сама попросила никого не наказывать»: в Новосибирске закрыли уголовное дело о сломанном позвоночнике школьницы, которой 3 «А» класс объявил бойкот

Девочку столкнули с горки. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»

В Новосибирске закрыли уголовное дело по факту травмирования школьницы на снежной куче, расследование шло 1,5 года. Эта же история стала причиной конфликта мамы пострадавшей девочки и родителей других детей. В знак протеста в этом году они перестали водить третьеклассников на уроки.

Напомним, что все началось с инцидента в феврале 2022 года. Соню* вместе с одноклассниками отпустили с уроков раньше. Дети решили забрались на огромную снежную кучу во дворе школы и начали играть. В один момент девочку толкнул одноклассник, она неудачно слетела вниз. В итоге получила компрессионный перелом позвоночника. Это полгода жить в корсете.

Мама девочки во всем винила классного руководителя. Мол, почему та не предупредила, что отпустила детей раньше, чтобы их можно было забрать? СК возбудил уголовное дело по статье халатность.

Сегодня, 22 июля, стало известно, что уголовное дело прекращено.

- В ходе предварительного следствия факт халатности в действиях лиц администрации школы не нашел своего подтверждения. Уголовное дело - прекратить, - говорится в постановлении, которое есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск.

Как объяснил источник КП-Новосибирск уголовное дело прекратили, потому что травму ребенок получил в то время, когда урок бы закончился.

- Да, учитель отпустила детей раньше и должна была бы нести ответственность, но девочка получила травму все-таки после урока, а не во время, - рассказал КП-Новосибирск источник.

КП-Новосибирск связалась с мамой девочки, и она прокомментировала ситуацию.

- Да, дело закрыли. Я сама просила прокурора города не наказывать прошлого директора и нашего классного руководителя. Мне стало их жалко, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Обжаловать решение она не планирует.

*Имя изменено

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