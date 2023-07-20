Мозги не на месте: новосибирец просверлил себе голову, чтобы вставить чип

Мужчина утверждает, что сам вживил себе в голову электрод. Фото: соцсети/предоставлено Михаилом Радугой

Экспериментатор из новосибирского Академгородка Михаил Радуга хотел изменить сны. И провел самостоятельно трепанацию черепа, - если, конечно, не врет.

Уберите от экранов детей и впечатлительных. 40-летний новосибирец Михаил Радуга провел себе трепанацию в домашних условиях. Вооружившись дрелью из хозяйственного магазина, просверлил череп и вживил себе в голову электрод, чтобы стимулировать кору головного мозга. Сделал это еще в середине мая, но о сумасшедшем русском стало известно только сейчас — о нем написали в Daily Mail. Так кто же этот экспериментатор?

Михаил Радуга родился в новосибирском Академгородке, называет себя исследователем, ведет блог в соцсетях. Много лет изучает фазы сна и осознанные сновидения, когда человек во сне может контролировать себя. Знаниями делится с желающими, но берет за это деньги. Продает собственные книги, тренинги. Живет за счет поклонников по миру за границей. То в США, то в Казахстане. Этим летом Михаил вздумал вывести осознанные сны на новый уровень и пошел на эксперимент. Он решил вживить себе в голову электрод. Говорит, был уверен, что при стимуляции коры головного мозга электродом, можно менять сюжеты снов.

Сначала электрод вживили в руку. Фото: предоставлено Михаилом Радугой

– О своей затее я никому не говорил, так как боялся, что отправят в психушку, а я бы сам так сделал с человеком! - Рассказал КП-Новосибирск Михаил Радуга. - В итоге два месяца я штудировал теорию по интернету, смотрел видео операций на мозге, тренировался на бараньих головах. Сначала вживил чип себе в руку - для проверки биосовместимости. После этого – 17 мая в Алматы - провел трепанацию черепа на дому. Использовал эндоскоп и экран компьютера. Зашивал кожным степлером. Делал все фактически одной рукой. Было очень сложно координировать движения. Это гораздо опаснее, чем вы можете представить. Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни...

Михаил утверждает, что проводил трепанацию у себя дома. Фото: предоставлено Михаилом Радугой

Спустя две недели после подпольной операции Радуга все-таки встал на учет в нейрохирургию. Говорит, врачи уже удалили электрод из головы.

- Уже восстанавливаюсь, бегаю даже, все хорошо.

Правда, все это слова. Доказательств, каких-то справок и врачей, которые бы подтвердили его слова, не дает. Не исключено, что экспериментатор просто водит всех за нос. Об этом пишут и его последователи. Они завалили посты Радуги комментариями.

- Это что угодно, но не исследования осознанных сновидений, трэш, дичь! Кто вообще ему это позволил делать!

- Люди версию выдвигают, что это все постанова, вместе с фотографиями, в том числе.

- Вам нужна уже помощь хорошего специалиста – психиатра!

Об эксперименты вовсю пишут зарубежные СМИ. Нейрохирург из Оксфорда уже раскритиковал Михаила:

- Это чрезвычайно опасно. Нейрохирургией должны заниматься только опытные и квалифицированные специалисты. Могли быть всякие осложнения. Например, если бы началось кровотечение из кортикальной вены или внутримозгового сосуда, у испытуемого мог случиться инсульт или смерть, - сообщил Алекс Грин изданию «DailyMail».

А российские нейрохирурги вежливо отказываются от комментариев: «Слишком частная, довольно абсурдная и опасная ситуация».

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