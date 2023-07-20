Череп просверлил дрелью: новосибирец вживил себе чип в мозг в домашних условиях

Мужчина провел операцию дома. Фото: соцсети Михаила Радуги.

Новосибирец Михаил Радуга самостоятельно провел себе операцию на черепе. На столь странный поступок он пошел, чтобы управлять сновидениями. Подробности рассказал в соцсетях.

- 17 мая я без посторонней помощи провел на себе трепанацию, установку электродов и электрическую стимуляцию моторной коры мозга, - написал Михаил. - Эксперимент по стимуляции мозга в БДГ-сне готовился полтора года и был моей главной целью.

Михаил мечтает управлять снами. Фото: соцсети Михаила Радуги.

Изначально Михаил хотел, чтобы имплант в голову ему установили нейрохирурги, но по ряду причин отказался от этого. Ждать «у моря погоды» не стал и провел трепанацию черепа дома с помощью обычной дрели из хозяйственного магазина и подручных средств. Перед этим изучили на ютубе опыт нейрохирургов и попрактиковался на пяти овцах.

Ради своей цели он готов на все. Фото: соцсети Михаила Радуги.

- Не повторяйте! Это гораздо сложнее и опаснее, чем вы можете представить, - говорит Михаил, который, кстати, снял на видео свой эксперимент. Он отметил, что из-за нехватки хирургического опыта, потерял около литра крови, что чуть не стоило ему жизни.

Консультант-нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета прокомментировал операцию, заявив, что Михаил мог легко умереть или получить инсульт, а теперь ему грозит эпилепсия.

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