«Вытащил его из воды, мальчик не дышал»: в Новосибирске спустя неделю нашли героя, который спас 9-летнего школьника

Мальчик находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Фото: предоставлено Юлией Гуторовой // Влад КОМЯКОВ

ЧП случилось на котловане рядом с остановкой «Звездная» в Первомайском районе Новосибирска. Мальчишки пошли купаться: 9-летний Ефим полез в воду, а его 10-летний брат остался на берегу. Внезапно произошло ЧП: ребенок стал тонуть. Ему на помощь кинулся мужчина, вытащил, откачал, передал скорой. В суматохе никто не спросил имя героя. Мама Ефима тогда рассказала КП-Новосибирск, что ищет спасителя сына.

- Сын говорит, что сначала зашел по шею в воду, шагнул дальше – воды было по нос. Потом сказал, ещё шаг и провалился, не почувствовал дна. Одни руки в воздухе остались. Он даже кричать не мог, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Юлия.

Она говорит, что сына достали из воды уже без сознания, мальчика после ЧП положили в больницу. Врачи говорили - еще бы минута-другая и могли бы не спасти.Так кто же оказался героем? Его контакты нам прислали читатели: это 67-летний Владимир (он очень стесняется и фамилию просит не печатать).

В момент ЧП пенсионер отдыхал на берегу с 11-летним внуком.

- Внук первым заметил, спросил: «вот тот мальчик, кажется, балуется?». А ребенок то уходил под воду, то выныривал. Когда не вынырнул, я бросился в воду. Там глубина около 2 метров, нырнул в первый раз, но мимо. Второй раз - нашел ребенка, потащил его на поверхность, выплыл на берег. Мальчик не дышал, – рассказала КП-Новосибирск Владимир.

Мужчина вытащил утонувшего на берег. Попросил внука не мешать, а брата ребенка отправил за мамой. Очевидцы вызвали скорую, а Владимир стал реанимировать школьника.

- Два раза надавил ему на диафрагму, сделал искусственное дыхание – мальчик задышал. Перевернул его, чтобы не задохнулся рвотой. Ребенок открыл глаза, вдали уже звучали сирены скорой. Они не могли найти проезд, и мы оставили мальчика под присмотром семейной пары, а сами с внуком поехали на машине встречать врачей, – рассказал КП-Новосибирск Владимир.

В пути пенсионер и скорая разминулись, когда мужчина вернулся – ребенка уже положили в машину. Мальчик был в сознании, разговаривал с врачом. В скорой сказали, что с ребенком все будет хорошо. Владимир выдохнул и поехал домой.

- В юности я занимался спортом: бокс, биатлон, греко-римская борьба. До пенсии работал на железной дороге, в том числе в Первомайском районе. Сейчас отдыхаю: дача, внуки. Раньше такого не было, чтобы спасал кого-то, – говорит Владимир. – Знаю одно: сколько ни предупреждай, если друзья позвали мальчишку на речку, то он забудет все и пойдет. Хотя конечно, должны быть взрослые при детях на пляже, хорошо, что мы вовремя заметили, что ребёнку нужна помощь...

Контакты Владимира мы передали маме мальчика.

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