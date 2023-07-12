«Сделал шаг - и провалился»: многодетная мама из Новосибирска ищет спасителя своего сына

Ребенок ( на фото слева) сейчас находится в больнице. Фото: предоставлено Юлией Гуторовой

Многодетная мама из Новосибирска Юлия Гуторова ищет спасителя своего сына 9-летнего Ефима. Неизвестный герой вытащил тонущего мальчика из воды, передал врачам скорой помощи. Во время суматохи никто даже не успел спросить имя незнакомца и поблагодарить. Подробности истории в материале КП-Новосибирск.

10 июля Ефим вместе с 10-летнем братом на великах поехали купаться на котлован недалеко от остановки «Звездная» в Первомайском районе. Взрослых даже не предупредили. Юлия в этот момент занималась огородом.

- У меня четверо сыновей. Ефим – самый младший. Конечно, обратила внимание, что мальчишек нет дома. Подумала, что гулять убежали. Но через пару часов домой вернулся брат Ефима, весь бледный, Бормотал, что Ефим утонул и надо срочно ехать, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама Ефима.

Юлия бросила все, запрыгнула тоже на велосипед и помчалась на котлован. Оказалось, что братья приехали днем на берег. Пока старший играл с другими детьми, младший решил немного охладиться.

- Говорит, что сначала зашел по шею в воду, шагнул дальше – воды было по нос. Потом сказал, ещё шаг и провалился, не почувствовал дна. Одни руки в воздухе остались. Он даже кричать не мог, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

По словам Юлии, ее сына из воды вытащил неизвестный мужчина. Он отдыхал на берегу с внуком лет 15-17. Они приехали туда на машине «Suzuki».

- Он увидел, что мой ребенок тонет и вытащил его. Ефим был без сознания, и его передали врачам. Его откачали, забрали в больницу. Только сегодня перевели в палату. Из-за того, что он нахлебался воды, печень не хорошо отреагировала. Нужно еще пока что полежать понаблюдаться, - добавляет Юлия.

Лицо спасителя никто не запомнил. Есть одна примета – усики. Юлия хочет найти мужчину и отблагодарить его за то, что он подарил второй день рождения ее младшему сыну.

Уважаемые читатели, если вы знаете, о каком мужчине в тексте идет речь, свяжитесь, пожалуйста, с нами по телефону - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp). Мы передадим его контакты Юлии.

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