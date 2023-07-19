Так вот почему ты такая: ветеринары рассказали, чем болела чупакабра из Новосибирской области

Стало известно, что за порода у лысого зверя, который пролез в курятник. Фото: Елена Константинова\Чулымская газета

Чупакабра, объявившаяся в селе Иткуль Чулымского района, наделала много шуму в соцсетях. Люди гадали, что это за непонятный зверь. Ветеринарам, которые говорили, что это больной пес, не верили: что это за собака такая лысая? Почему она шипит и прыгает? И задние лапы здоровые, как у кенгуру. В общем, вопросов больше, чем ответов.

Теперь специалисты раскрыли, чем болело несчастное создание. Мистики никакой нет — оно страдало от паразитов, а потому так странно себя вело.

— Внешне это была смесь эрдельтерьера и дворняги. Посмертно выяснили, что болела она демодекозом. Эта клещевая кожеедная чесотка, осложненная еще грибковой инфекцией, так называемым дерматомикозом или аспергиллезом, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Собака лишилась всех волос из-за клещей-паразитов. Фото: Елена Константинова\Чулымская газета

Обстоятельства смерти чупакабры тоже оказались несколько другими. Она действительно забралась в курятник, и хозяйка, как могла, отогнала ее палкой. Но потом обратилась к охотнику — и тот пристрелил собаку. Позже на место прибыли специалисты из районного управления ветеринарии и взяли пробы на анализы. А труп зверька утилизировали — иными словами, сожгли.

— Может, это и жестоко — пристреливать, но люди закон не нарушали. По распоряжению главы местного сельсовета, все неидентифицированные животные с измененным поведением признаются условно больными бешенством, а потому подлежат уничтожению. Но бешенство или другие опасные инфекции у собаки не подтвердились, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Шмидт.

Ветеринар рассказал, что подобных тварей видели и в Коченевском районе. Это тоже беспризорные собаки, которые размножаются в дикой природе и подхватывают болезни, а потом отбиваются от стаи. Некоторые животные заходят к нам из соседних регионов или со стороны Казахстана — возможно, иткулевская «чупа» тоже оттуда. Тем не менее, региональное управление строго следит за тем, чтобы животные не разносили опасные болезни, и никто не сибиряков не заразился бешенством.

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