Шипит и прыгает: ветеринары успокаивают жителей деревни, которые поймали «чупакабру»

Лысый зверь хотел пролезть в курятник. Фото: Елена Константинова\Чулымская газета

В деревне Иткуль — это 146 километров от Новосибирска — жители забили палкой чупакабру. Они уверены, что дали отпор монстру, который наведывался в курятники, душил кроликов и цыплят. То ли одна тварь кочевала по деревне в своей безжалостной гастроли, то ли стая...

В общем, легенды о чупакабре в Иткуле давно превзошли рассказы о Россуэльском пришельце и Бермудском треугольнике. И вот всем, кто саркастично хихикал - шах и мат: чупакабру поймали! Нечисть застукали прямо на «месте преступления» — в сарае семьи Константиновых, возле перепуганных куриц. Елена Константинова рассказала, как услышала во дворе шум, будто кто-то гоняет кур. Вышла, а там - какой-то лысый зверь. Увидев человека, он забился в угол и зашипел.

— А еще прыгал очень высоко, под два метра прыжки, — поведала Елена Константинова. У нее в свидетелях — 11-летняя дочка и супруг. Елена сама не решилась вступить в бой с чудо-юдом и вызвала подмогу - мужа. Тот пошел на непонятного зверя палкой. Победил. После женщина выложила фото обидчика кур в соцсети и попросила опознать — что это за животина такая? Местные тут же отозвались в комментариях: классическая чупакабра, похожая то ли на шакала, то ли на маленького кенгуру.

Специалисты говорят, что это изможденная болезнью собака. Фото: Елена Константинова\Чулымская газета

Народ поспешил успокоить главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров. Через местную «Чулымскую газету» сделал заявление, что забитое чудище — несчастная собака и нет тут никакой мистики! А лысая и страшная — потому что больная.

— Шипело животное по причине слабости и истощенности от болезни: у него просто не было сил на лай и рык. Всем своим видом собака «говорила» о болевом синдроме, который она испытывала в связи с болезнью, поэтому так высоко подпрыгивала, — напечатала районка.

— Вы шутите! — тут же не поверил народ, отреагировав в соцсетях.

— Даже опытные охотники не могли распознать это чудовище.

— Мы что худых больных собак не видели?!

Теперь местные уверены, что чиновники скрывают от них «страшную правду». «Комсомолка» расследуя «дело чупакабры», показала фото независимому эксперту — новосибирскому ветеринару Анатолию Целикову. Но и тот развеял миф о страшном монстре:

— Скорее всего, это енотовидная собака, вероятно, пораженная саркоптозом (паразитарная болезнь, вызванная чесоточным клещом — Ред.) На месте работал мой коллега, человек с образованием, поэтому он понимал, с чем столкнулся. Я не верю в чупакабру, не верил и не поверю никогда. Посмотрите, сколько в Южной Америке и в Африке этих саркоптозных лис и собак, и как они выглядят, когда их лечат и потом откармливают. А у страха глаза велики, отсюда в описании и двухметровые прыжки, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Целиков.

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